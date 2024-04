Fallece uno de los más grandes entrenadores venezolanos de todos los tiempos: Manuel Medina

Cuando hablamos de grandes entrenadores de la historia hípica venezolana, es indiscutible la inclusión de Manuel Medina Pérez como uno de los grandes de todos los tiempos. Ganador de 1.206 carreras en Venezuela desde 1967 hasta 1986 y de 538 competencias en Estados Unidos desde 1987 hasta 2021, este martes 9 de abril, a la edad de 82 años, fallece Manuel Medina en Florida, Estados Unidos.

Manuel Medina fue entrenador de innumerables ganadores clásicos de primera línea, como Tatuaje, Provocón, Mantle, Auroreño, Guadamil, El Isiro, Arturo B, La Guacha, The Iron y muchísimos más. En Estados Unidos Manuel Medina fue ganador del Lexington Stakes y el Hutchenson Stakes de 1995 con My Luck Runs North. Medina viajó a Venezuela en 1991 para ganar el Clasico Fuerzas Armadas con el caballo argentino Upper Most.

También en el país del norte Manuel Medina Pérez fue ganador del Florida Turf Cup Handicap (Gr. 3) de 1987 con Perfect Parade, el W. L. Mcknight Invitational Handicap (Gr. 2) de 1998 con Al Sincerity y también del Fred W. Hooper Handicap (Gr. 3) del año 2000 y del Skip Away Handicap (Gr. 3) de 2001 con el ejemplar American Halo. Fue productor de ganancias con sus ejemplares presentados, por la cantidad de $8,646,546. Una de las más recordadas victorias del llamado cariñosamente "Number One" Manuel Medina, fue la de Mantle en el Clásico Copa de Oro de Venezuela de 1985 con la monta de Douglas Valiente, donde derrota al triple coronado Iraquí.

La partida terrenal de Manuel Medina Pérez cierra una página de oro de la historia hípica de Venezuela, con uno de los más grandes profesionales hípicos que llenó de entusiasmo y espíritu por el hipismo a generaciones de venezolanos. Muchos profesionales del entrenamiento y figuras del acontecer hípico nacional, se manifestaron en las redes sociales para expresar sus condolencias y el pesar por la partida de quien fuese también pionero entre los venezolanos que hoy en día labran su futuro dentro del hipismo en el país del norte.