Habla el entrenador del caballo más barato que correrá el Kentucky Derby 2024

Tom Pedulla está entrevistando a destacados propietarios, entrenadores y jinetes mientras recorren el camino hacia la Edición N° 150 del Kentucky Derby (G1) a disputarse el 4 de mayo en Churchill Downs. Esta entrega presenta a Larry Demeritte, quien partió de las las Bahamas en la década de 1970 con la esperanza de algún día entrenar un caballo digno de competir en el Kentucky Derby. Ese día finalmente ha llegado.



West Saratoga, una compra de $11,000 que Demeritte hizo hace dos años para el propietario Harry Veruchi en la Venta de Yearlings de Keeneland en septiembre, posee 67 puntos de calificación después de terminar segundo en el Jeff Ruby Steaks (G3) del 23 de marzo en la superficie Tapeta de Turfway Park.



El hijo del ganador del Preakness Stakes (G1), Exaggerator, produjo los primeros puntos en el Camino al Derby mientras mostraba afinidad por Churchill Downs cuando ganó el Iroquois Stakes (G3) de una milla el 16 de septiembre. West Saratoga tiene ganancias de $460,140. Demeritte habló sobre lo que llevó a la compra de West Saratoga, su batalla contra el cáncer desde 1996 y su sueño del Derby hecho realidad durante una sesión de preguntas y respuestas realizada como entrevista de America's Best Racing.



PEDULLA: ¿Tenías en mente carreras como el Derby cuando dejaste las Bahamas?

DEMERITA: Sí. Definitivamente. Siempre teníamos una fiesta de Derby. Un año dije: 'Me gustaría ir a ver si puedo competir con los mejores de Estados Unidos'.

PEDULLA: ¿Con el tiempo se convirtió en ciudadano estadounidense?

DEMERITA: Sí. Soy ciudadano desde hace bastante tiempo, 20 años. He estado en este país más tiempo que en mi propio país.

PEDULLA: ¿Qué significa para usted ser ciudadano estadounidense?

DEMERITTE: Significa mucho para mí. He hecho muchos amigos aquí. Amo este país. Me encanta América. Este es un lugar donde, si trabajas duro, tienes la oportunidad de triunfar.

PEDULLA: ¿Por qué pagó sólo $11,000 por West Saratoga? ¿Por qué era relativamente económico?

DEMERITTE: Realmente no sé por qué, porque este caballo es tan bueno como parece. Quizás era un poco pequeño cuando lo compré. Pero cuando lo vi, dije: 'Este caballo es un lindo caballo'. Equilibrado. Buenos hombros. Buenas caderas para él. Una vez que caminó alrededor del ring, tenía buena mente. Eso es lo que busco. Si se pone nervioso con las rebajas, no podrá competir.

PEDULLA: No ganó en sus primeras cuatro salidas. ¿Todavía estaba aprendiendo el juego?

DEMERITTE: Tuvimos la misma situación cuatro veces seguidas. No quería entrenarlo para que se convirtiera en velocista saliendo temprano. Sabía que quería estirarse. Tan pronto como conseguimos un puesto externo y lo estiramos, hizo el trabajo por nosotros.

PEDULLA: ¿Qué significó cuando ganó el Iroquois?

DEMERITTE: Me hizo concentrarme de manera diferente porque sabía que tenía un caballo capaz de ir al Derby. Después de eso comencé a trazar su viaje, en qué carreras pensé que podría obtener puntos para el Derby.

PEDULLA: Tienes un historial de éxito con caballos baratos. ¿Cuál es la clave de ese éxito?

DEMERITTE: Me rodeo de buena gente que realmente se preocupa por el animal. Siempre digo: "La buena energía significa mucho en un establo". De energía negativa no me importa estar cerca. Los caballos sienten ese tipo de cosas. Es un esfuerzo de equipo. Para algunas personas, es sólo un cheque de pago. Tiene que ser más que eso. Para mí, entrenar caballos no es un trabajo. Paso mucho tiempo en mi establo, por la tarde y por la mañana. Es más bien un amor por este deporte.

PEDULLA: Entrenas en The Thoroughbred Center en Lexington. ¿Cuantos caballos tienes ahí?

DEMERITTE: Tengo 11 caballos allí.

PEDULLA: ¿Es ese un número cómodo para usted?

DEMERITTE: Quizás 12. Puedes mantener de seis a ocho listos para funcionar. Disfruto yendo a la venta y comprando caballos jóvenes y criándolos para que disfruten siendo caballos de carreras.

PEDULLA: ¿Sientes que estás representando a las Bahamas? ¿Puedes decir si tienes mucho apoyo allí?

DEMERITA: Sí. Mucho apoyo. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos en este mundo. Siempre me siento un representante de mi pueblo y también de una raza de personas. Soy una persona positiva. Miro las noticias y me duele cuando veo que a alguien de color no le va bien. Siento que estoy representando a toda una raza de personas de manera positiva.

PEDULLA: ¿Cómo está progresando West Saratoga?

DEMERITTE: Espero que el primer sábado de mayo pueda tenerlo lo mejor que pueda. Todavía está mejorando. Este caballo está mejorando después de cada carrera. Salió del Jeff Ruby y llegamos a casa alrededor de las 11 p.m. Lo primero que hizo fue ir al comedero. Esa es una muy buena señal.

PEDULLA: Aunque quedó segundo en el Jeff Ruby, ¿se sintió como una victoria porque obtuviste suficientes puntos para asegurar un lugar en el Derby?

DEMERITTE: Sí, en cierto sentido, porque sabemos que todavía tenemos más por alcanzar con este caballo. Este caballo es un tipo diferente de caballo. Le gusta el desafío. Algunos caballos son unidimensionales. A este caballo, si le pides que vaya temprano, irá. Si le pides que pierda el ritmo, lo hará. He comprado muchos caballos, pero nunca compré uno como este.

PEDULLA: Sé que no te gusta hablar mucho de eso, pero estás en una batalla contra el cáncer. ¿Cómo lidias con eso todos los días?

DEMERITTE: No me preocupo por lo que va a pasar. No, no hago eso. Me levanto todas las mañanas. A veces no me siento bien. A veces tienen que llevarme de regreso a casa. Pero puedo ver los caballos y eso me inspira. En 1996, cuando me diagnosticaron por primera vez mieloma múltiple, me dieron cinco años. Todavía estoy aquí. Tengo un gran equipo de médicos. Todos vienen a las carreras para ver correr mi caballo. Ya compraron sus entradas. El apoyo que tengo te hace querer estar cerca. Soy un hombre de fe. Eso te ayuda a superar muchas cosas.

PEDULLA: ¿Ha comenzado la emoción de prepararse para el Derby?

DEMERITTE: En cuanto al día a día, realmente no estamos haciendo nada diferente. Les dije de camino al Jeff Ruby: 'Chicos, realmente aprecio el esfuerzo que pusieron esta semana'. No quedó piedra sin remover. Se hizo todo lo que necesitábamos hacer”.

PEDULLA: ¿Cómo te sientes acerca de tus perspectivas para el Derby?

DEMERITTE: Te prometo que aparecerá. Tengo mucha confianza en este caballo porque sé cómo es. El otro día le dije al herrador: 'Una cosa por la que rezo es que no lo golpeen en la primera curva. Ahí es donde muchos caballos ganan o pierden el Kentucky Derby. Si puede estar en el segundo tramo, cuando giren a la recta de enfrente podrá conseguir su lugar. Entonces lo verás cuando vengan hacia la meta..