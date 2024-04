Irad Ortiz Jr. ya tiene monta para el Kentucky Derby (G1) de 2024

El jockey campeón Tyler Gaffalione venía siendo regularmente el jinete de dos ejemplares clasificados para el Kentucky Derby (G1) de 2024, primer paso de la Triple Corona Norteamericana. Los dos del entrenador Chad Brown quien ha elegido asignar a Gaffalione a uno de los probables favoritos, el ganador del Blue Grass Stakes (G1), Sierra Leone (Gun Runner), líder en puntos en la clasificación a la carrera de las rosas.



Según el Thoroughbred Daily News, el jockey campeón y actual líder en la estadística de 2024, Irad Ortiz, Jr. montará sobre el otro ejemplar de tres años de Chad Brown, el caballo ganador del Tampa Bay Derby (G2), Domestic Product (Practical Joke), ejemplar criado para Klaravich Stables por Seth Klarman, Domestic Product ganó el Tampa Bay Derby en una foto de cuatro caballos después de terminar segundo en el Holy Bull (G2).

El hijo de Practical Joke posee dos victorias en cinco actuaciones públicas, pero Brown afirma que Domestic Product puede ser mejor de lo que parece en el papel. “Tyler me dijo: 'No está tan atrás de Sierra Leone. Créame, el caballo recorre los 2000 metros. No hay tanta diferencia entre estos caballos como crees. Eso es lo que me dijo”. señala Brown, entrenador británico ganador de 4 Eclipse Awards.

Irad Ortiz Jr. irá entonces sobre el lomo de Domestic Product, entrenado por Chad Brown, clasificado con 60 puntos que lo colocan en la casilla 14 del ranking a la triple corona. Irad buscará ganar el primer Kentucky Derby de su carrera. Ortiz Jr. tiene dos victorias en carreras de la triple corona norteamericana, ambas en el Belmont Stakes, con Creator en 2016 y con Mo Donegal en 2022.