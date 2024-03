Domestic Product se queda con el Tampa Bay Derby en foto finish

El ejemplar Domestic Produt, se quedó este sábado con la edición 2024, del Tampa Bay Derby, en distancia de 1.700 metros, en una decisión por final de fotografía, por delante del purasangre NO More Time, del trainer venezolano José Francisco D'Angelo., que se realizó en el Hipódromo de Tampa Bay Downs.

Domestic Produt es un tresañero, producto de Practical Joke en Good And Services por Paynter, el cual fue montado por el jinete norteamericano Tyler Gaffalione, que remató en los metros finales para quitarle la victoria a No More Time, el cual era el principal favorito de la carrera.

Es la segunda victoria en cinco presentaciones para el ejemplar entrenado por Chad Brown, el cual consigue sus primeros 50 puntos, en ruta a conseguir un puesto de salida en la próxima edición 150 del Kentucky Derby, que se va a realizar el 4 de mayo del 2024, en el inicio de la triple corona del hipismo norteamericano.

Los tiempos de la carrera, que se desarrolló en distancia de 1.700 metros, fueron de 25.0 en los primeros 400 metros, 51,0 para la primera media milla de la competencia, 76,1 en tres cuartos de milla, 99,2 para la milla, o 1.600 metros, y cerró con 1.45;2 en final de fotografía. Los cinco primeros puestos de la competencia fueron así: Domestic Produt, líder, No More Time, del José Francisco D'Angelo de segundo, Grand Mo the First, del trainer Victor Barboza, tercero, Good Money,. cuarto y cerró la pizarra, Heartened.