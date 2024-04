Aquí los 10 potros que deciden en la última clasificatoria al Kentucky Derby este sábado

Son 7 meses los que transcurren desde la primera prueba clasificatoria al Kentucky Derby, el Iroquois Stakes de Churchill Downs, disputado el 16 de septiembre, hasta el próximo sábado 13 de abril, cuando en Keeneland se disputará la última de las clasificatorias a la primera gema de la Triple Corona Norteamericana, el Lexington Stakes (G3) con $400.000 en premios y 42 puntos a repartir del primero al quinto lugar (20-10-6-4-2) respectivamente.

Luego de sus aplastantes exhibiciones en el Blue Grass Stakes (G1) de Keeneland el 6 de abril y en el Florida Derby (G1) de Gulfstream Park, el 30 de marzo, los potros Sierra Leone (Gun Runner) y Fierceness (City of Light), respectivamente, ambos ocupan en ese orden los dos primeros puestos en el ranking de clasificación a la codiciada Edición N°150 del Kentucky Derby 2024.

La carrera de este sábado 13 de abril en Keeneland que cierra la jornada clasificatoria y permitirá este sábado saber la lista definitiva de los potros de la generación de tres años que estarán en el partidor de Churchill Downs el próximo 4 de mayo, es una prueba en distancia de 1700 metros que contará con la participáción de 10 potros.

En este momento, es el ejemplar Hades (Awesome Slew), el potro con opción de entrar a la carrera si gana el Lexington Stakes, (G3) con lo cual dejaría fuera de la carrera al pupilo de José Francisco D´Angelo No More Time (Not This Time). Mientrastanto Grand Mo The First (Uncle Mo), ejemplar entrenado por el venezolano Victor Barboza Jr., espera atento en la posición N° 21 con 40 puntos, ya que ante la deserción de cualquiera de los 20 clasificados, entraría a la nómina de participantes a la gran carrera.

Aquí detallamos los 10 potros inscritos al Lexington Stakes (G3) de $400.000 en Keeneland este sábado 13 de abril, se indica padrillo, jockey y entrenador de cada uno, así como una breve reseña de lo principal de cada uno en sus campañas de pista.

1. Secret Chat. (Union Rags/Joel Rosario/Roderick Rodríguez). Ganador de Maiden en Gulfstream Park, viene de arribar segundo en Optional Claiming el 15 de marzo en Gulfstream Park.

2. The Wine Steward. (Vino Rosso/Luis Sáez/Michael Maker). Ganador del Bashford Manor Stakes y del Funny Cide Stakes. Viene de arribar segundo en el Claiborne Breeders' Futurity (Gr. 1) el 7 de octubre pasado.

3. Dilger. (Lope de Vega/Tyler Gaffalione/Saffie Joseph Jr.). Viene de ganar Maiden en Gulfstream Park el 16 de marzo.

4. Footprint. (Dialed In/Brian Hernández Jr./Kenneth McPeek). Ganador de Maiden en Keeneland, viene de arribar segundo en el Rushaway Stakes en Turfway Park.

5: Hades. (Awesome Slew/Paco López/Joseph Orseno). Ganador del Holy Bull S. (G3), viene de arribar quinto en el Florida Derby (G1).

6. How´s Ur Attitude. (Street Sense/Adam Beschizza/John Ennis) Viene de ganar Maiden en Turfway Park el 23 de febrero.

7. Everdoit. (Gary D/Axel Concepción/Kevin Rice) Ganador de 2 en Tampa Bay Downs, viene de llegar tercero en el Sophomore Stakes en Tampa Bay Downs.

8. Encino. (Nyquist/Florent Geroux/Brad Cox). Ganador de 2 incluyendo el John Battaglia Memorial en Turfway Park.

9. Liberal Arts. (Arrogate/Irad Ortiz Jr./Robert Medina). Ganador del Street Sense (G3) en Churchill Downs el año pasado, viene de arribar sexto en el Arkansas Derby (G1).

10. Lucky Jeremy. (Lookin At Lucky). Ganador del Riley Allison Derby. Viene de entrar quinto en el Jeff Rubby Stakes de Turfway Park el 23 de marzo.