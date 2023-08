23 años sin la presencia de Douglas Valiente

Lunes 14 de agosto de 2000, final de la tarde. Los teléfonos de la redacción de Meridiano comenzaron a sonar más de lo habitual. Una noticia era difundida con la velocidad de un purasangre, tanto a los periódicos como a las emisoras de radio. “Douglas Valiente se dio un tiro” era la frase con la que iniciaban la llamada. Los celulares estaban pero, no en su apogeo. Por ende, comunicarse por un Star Tac a veces era misión imposible.

Habían pasado 122 días desde la muerte de Juan Vicente Tovar. La noticia fue copada primero por la fuente de sucesos de los diferentes periódicos nacionales, entre ellos el diario 2001, debido a las características de la escena. En su momento se tejieron diferentes rumores, desde que había sido atracado frente a un telecajero hasta una discusión pasional con la que era entonces su esposa, Anaida González de Valiente. No existían las redes sociales y la información "boca a boca" iba acompañada siempre de un elemento diferente en la historia.

Al día siguiente, los colegas de Douglas recibieron el cuerpo para el acto velatorio en la sede del Sindicato de Jinetes en Los Rosales. ¿Qué pasó?, ¿Por qué hizo eso?. Las preguntas iban acompañadas de llantos, gritos y lamentos. La mamá de Douglas, familiares, amigos, entrenadores, autoridades hípicas, gente de los medios y el pueblo hípico, estaban unidos pero no para celebrar que Valiente había ganado el Clásico del Caribe o el Simón Bolívar. Era la última vez que lo iban a ver por el cristal de la urna, ese que separa a los vivos de un plano todavía desconocido por el ser humano.

Douglas Valiente nació el día de año nuevo: 1 de enero de 1958 en Valle de la Pascua, estado Guárico. Esa misma fecha hubo en Caracas una rebelión militar en contra del General Marcos Pérez Jiménez. Los sucesos de ese 1 de enero fueron la chispa que trajo como consecuencia la inestabilidad política en el país durante 22 días hasta que el 23, el mandatario andino abandonó el país. Pero todo eso era lejos de donde se encontraba el entonces recién nacido Douglas Enrique Valiente Aray.

Siempre a caballo durante su niñez y adolescencia, Valiente hizo su pasantía como jinete en Ciudad Bolívar. Pirulera le dio esa primera victoria en el viejo hipódromo municipal. Vino a Caracas y Santurrón en 1978 fue el éxito inicial en el paddock de ganadores de La Rinconada. El Gran Sol, Mantle, Aligheiri, Jib Dancer, Baby Dancer, Sir Flier, Benemérito y tantos otros purasangres más, los llevó al éxito para recibir los aplausos del soberano.

Se puede decir que Douglas hizo de todo en el hipismo venezolano: Ganó tres veces el Simón Bolívar, la Triple Corona con Catire Bello y la de potras con Miss Marena, dos Clásicos del Caribe, una estadística en La Rinconada y fuera de nuestro país un campeonato en Gulfstream Park. Valiente terminó de abrir esa puerta desconocida por muchos jockeys venezolanos sobre el hipismo de Estados Unidos.

Tal día como hoy, hace 23 años, el hipismo dejó de contar con Douglas Valiente. Su última monta fue Solidaria en la quinta válida del domingo 13 de agosto. Tenía pendiente un gran compromiso y era nada más y nada menos que con My Own Business. El agente de Douglas en ese entonces, Ernesto Sanoja, había manifestado que el jockey trazaba una estrategia para corregir la maña que tenía en la partida el pupilo de Antonio Bellardi. No es que era adivino, Valiente siempre se adelantaba a los hechos y hacía planes para mejorar un purasangre, siempre con un reloj en la cabeza donde era capaz de decirle al entrenador cuál era el tiempo que había hecho un caballo en un traqueo antes de que el relojero se lo comunicara.