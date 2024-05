Reportera de “El Gordo y la Flaca” y su perrita sufrieron un accidente por culpa de Shakira

No se puede negar que, la euforia que causa Shakira es inmensa y a todos lados que va, genera un revuelo entre las personas que han tenido la fortuna de tenerla cerca. Desde la semana pasada, la barranquillera se encuentra en Nueva York cumpliendo con diferentes compromisos, entre ellos su asistencia a la MET Gala o al Upfront de Univisión.

Justo a su salida del hotel en el que se hospedaba, Gelena Solano, reportera del programa “El Gordo y la Flaca”, sufrió un pequeño incidente en compañía de su perrita. Mientras la dominicana grababa a la cantante, fue empujada por los fans de la artista y terminó cayéndose al igual que su mascota Luna.

Gelena aclara la situación

Tras lo sucedido, muchos comenzaron a criticar a los asistentes de no comportarse y causar este tipo de accidentes, por muy pequeños que sean, además, se preguntaban cómo se sentía Gelena y Luna. A través de sus redes sociales, la reportera habló de lo sucedido y pidió que, no atacaran a los fanáticos, pues no fue su culpa.

“En ese momento Shakira estaba bajando para irse y, obvio empecé a grabar. Pues los fanáticos que estaban toditos alborotados, sin querer, porque yo sé que no fue a mal porque me adoran, me empujaron y yo como que medio me caí no en el piso, sino en una de las maletas que, supuestamente era de Shakira”, indicó.

Pese a que, en el video se escucha a la mascota quejarse, Solano aseguró que ambas estaban bien. “Señores, estamos bien y no nos pasó absolutamente nada. Luna ni lo sintió, ni siquiera una pestaña se me salió”, dijo entre risas.

El debut de Shakira en la MET Gala

Luego de tantos rumores sobre su posible "veto" de la MET Gala, la cantante de "Monotonía" se presentó el pasado 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte con un apoteósico traje adaptado a la temática. Cada año, Anna Wintour y su equipo se lucen con diferentes adaptaciones para el evento benéfico en el cual asisten múltiples celebridades, para este 2024 eligieron "El Jardín del Tiempo" inspirado en el libro del escritor inglés J.G Ballard.

La artista se vio muy emocionada por lo sucedido e incluso saludó con mucha euforia a quienes la esperaban a las afueras del sitio antes de partir a la Costume Gala, como también es conocido este encuentro. Al llegar, estuvo acompañada por West Gordon, director creativo de la marca, Carolina Herrera, la cual fue la elegida para vestir a la barranquillera.