Juzgado español emite el veredicto final del caso de Shakira y este será su destino

El pasado 20 de noviembre del 2023, la cantante colombiana Shakira se declaró culpable de haber cometido fraude fiscal a la Hacienda española por un total de 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Luego de su separación con Gerard Piqué, la artista fue acusada de haber emitido dichos pagos a los impuestos pertinentes. Hoy, ya sabe cuál será su destino judicial.

Con tres contundentes “sí”, la barranquillera admitió su error, y por eso se salvó de la cárcel, pues se venía comentando que estaría unos 8 años tras las rejas. La pena fue destituida tras haber tenido que pagar 432 mil euros. Aunado a eso, tuvo que cancelar una multa de 700 millones de euros por “daños a la nación” mientras estuvo viviendo con su familia en Barcelona.

Luego de la decisión tomada, la intérprete de “Última” logró salvarse del juicio que estaba previsto realizarse en 12 sesiones desde ese lunes 20 de noviembre hasta el 14 de diciembre en la ciudad natal de sus hijos Milan y Sasha. En el proceso, su hermano Tonino sería uno de los testigos, al igual que su expareja Antonio de la Rúa y extrabajadores y exvecinos.

El juzgado emitió la decisión final

La justicia española anunció este jueves que archivó el caso de la colombiana. La jueza que atendió la petición de la fiscalía, declaró que, aunque la estrella colombiana cometió errores en sus declaraciones de impuestos en el 2018, lo cual la ayudó a evitar en su momento unos 6 millones de euros, su conducta no fue intencional y no tenía “ánimo de defraudar”.

Por esta razón, no consideran que haya un problema penal. “No existe indicio alguno que pueda acreditar que Shakira Isabel M. R. de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria”, explicó la magistrada desde la ciudad de Barcelona.

Asimismo, la fiscalía considera que no hay pruebas suficientes para inculpar a Shakira, es por ello que, decidieron guardar bajo llave todo lo sucedido. No obstante, mantendrá un caso administrativo con la Hacienda española abierto desde el 2011, pero no será por la vía penal.