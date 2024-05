Por primera vez Shakira asiste a la MET Gala: Mira el look que eligió (+Video)

Luego de tantos rumores sobre su posible "veto" de la MET Gala, la cantante colombiana Shakira debuta esta noche con un apoteósico traje adaptado a la temática. Cada año, Anna Wintour y su equipo se lucen con diferentes adaptaciones para el evento benéfico en el cual asisten múltiples celebridades, para este 2024 eligieron "El Jardín del Tiempo" inspirado en el libro del escritor inglés J.G Ballard.

En redes sociales ya corren como pólvora los videos que evidencian que la intérprete de "Monotonía" sí fue invitada y para su primera aparición, prefirió un impactante vestido color rojo de la firma de la diseñadora venezolana, Carolina Herrera.

La artista se vio muy emocionada por lo sucedido e incluso saludó con mucha euforia a quienes la esperaban a las afueras del sitio antes de partir a la Costume Gala, como también es conocido este encuentro. Al llegar al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, estuvo acompañada por West Gordon, director creativo de la marca.

¿Por qué decían que Shakira no asistía a la MET Gala?

El año pasado, se comentaba que la colombiana estaría en dicha celebración benéfica, pero, un usuario en Tik Tok aclaró que, en esa oportunidad, no sería posible. Todo se debería a que, la organizadora de la MET Gala, Anna Wintour, la vetó por “no gustarle su forma de vestir”.

“La cuenta Music Legends Only compartió un video en el cual explica los motivos por los cuales Shakira no habría ido a la MET Gala 2023. De acuerdo con lo explicado, la ausencia de la colombiana en tan importante evento se debe a que está vetada por Anna Wintour a quien no le gusta el estilo de vestir de la intérprete”, explicó.

De esta forma, Shakira se une a otros latino como Maluma, Salma Hayek, Thalía, Anitta, Bad Bunny y Eiza González que también asistieron a la celebración.