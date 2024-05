¿Shakira está vetada de la MET Gala? Esto es lo que se sabe hasta ahora

La noche de este 6 de mayo, la elegancia y la creatividad llenarán Nueva York con una nueva edición de la MET Gala. El famoso evento tendrá como temática “El jardín del tiempo”, inspirada en el libro del escritor inglés J.G Ballard. Además, contará con la presencia de importantes estrellas del mundo del entretenimiento, suerte que no tiene la colombiana Shakira.

Para la ceremonia, se rumora que habrá muchas interpretaciones del mencionado tomo, por lo que es posible que, las flores y la naturaleza sean las dominantes de la noche. Sin embargo, a pesar de estar nuevamente en la palestra, la barranquillera tendría el acceso denegado al prestigioso evento, razón por la que nunca ha sido invitada.

¿Por qué no ha sido parte de una MET Gala?

El año pasado, se comentaba que la intérprete de “Última” estaría en dicha celebración benéfica, pero, un usuario en Tik Tok aclaró que, en esa oportunidad, no sería posible. Todo se debería a que, la organizadora de la MET Gala, Anna Wintour, la vetó por “no gustarle su forma de vestir”.

“La cuenta Music Legends Only compartió un video en el cual explica los motivos por los cuales Shakira no habría ido a la MET Gala 2023. De acuerdo con lo explicado, la ausencia de la colombiana en tan importante evento se debe a que está vetada por Anna Wintour a quien no le gusta el estilo de vestir de la intérprete”, explicó.

Aunque se desconoce la veracidad de esta información, lo que sí es cierto es que la estrella pop nunca ha asistido a la gala, a diferencia de otros latinos como Maluma, Salma Hayek, Thalía, Anitta, Bad Bunny y Eiza González.

Rumores sobre su asistencia al evento

Será esta noche que se sepa si la colombiana irá al encuentro o no, ya que, su presencia es aclamada tomando en cuenta que luego de su separación con Gerard Piqué, la barranquillera ha tomado mucha más popularidad.

Este fin de semana, encendió las alarmas y la mayoría apunta a que podría ser parte de esta edición de la también conocida como Costume Institute Gala, luego de ser vista posando con la magnífica Donatella Versace por su cumpleaños. La colombiana de 47 años felicitó en Instagram al ícono de la moda. “Recordándote en tu día especial, Donatella!”, escribió.

La italiana es la fuerza creativa de la reconocida marca Versace, para la que Shakira ha tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones. La última vez que vistió uno de sus diseños fue en los MTV Video Music Awards 2023. La publicación generó que los usuarios aseguren que la cantante asistirá junto a la marca, ya que, cada año se encargan de llevar musas a la noche más importante de la moda.