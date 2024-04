El colombiano Sebastián Martínez recuerda cuando Shakira curó sus despechos

Si hay un actor que es amado por toda Colombia ese es Sebastián Martínez, y es que, su talento y gracia cautivan a los espectadores. Es por ello que, el actor es muy cercano a sus seguidores y constantemente comparte sus experiencias a través de las redes sociales. En unas recientes declaraciones, habló de cómo Shakira fue la única que lo acompañó en su “tusa (despecho)”.

Este jueves 25 de abril, Sebastián recordó las malas experiencias que tuvo en el amor, y todo sucedió luego de escuchar “Moscas en la casa” de la barranquillera, tema que lo acompañó mientras luchaba por superar varios amores. “Shakira fue la única que me paró bolas en la adolescencia”, dijo.

En su confesión, Martínez admitió que, para sobrellevar la situación, escuchaba la música de su compatriota y sentía que ella era su fiel compañía, e incluso, aceptó haber llorado con el mencionado tema. Asimismo, admitió que, si pudiera borrar esa etapa de su vida lo haría, porque sufrió mucho.

Shakira lo ayudó a superar

“Shakira, Dios mío, mi adolescencia, ella me acompañó, ella fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia, esta canción la lloré, me da de todo con esa canción, esa etapa de la adolescencia que me la empaquen”, fueron las palabras del protagonista de “Hasta que la plata nos separe”.

Para finalizar su confesión, el antioqueño preguntó a sus seguidores si también habían pasado por esa situación y si Shakira había sido quien los ayudara a sanar. “¿Quién más lloró a moco tendido con Shakira?”, cuestionó.