MLB: ¿Jesús Luzardo con futuro incierto en los Marlins de Miami tras el cambio de Luis Arráez?

Jesús Luzardo caminó hacia el montículo frente a una escasa multitud de aficionados de los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia el pasado sábado con la voz de John Denver resonando en todo el loanDepot park. "Caminos rurales, llévame a casa, al lugar al que pertenezco".

El zurdo, nativo del sur de Florida, sintió que tenía que intentar cambiar algo en los primeros días de esta temporada cada vez más miserable para los peces. Él estuvo entre los mejores lanzadores de la Liga Nacional en cada una de las dos últimas temporadas y sin embargo, entró en el fin de semana con una fatal efectividad de 6.58 y un equipo que ya está vendiendo a algunos de sus mejores jugadores.

A pesar de su victoria de este miércoles, los Marlins tienen el peor récord de las Grandes Ligas; en este sentido, Luzardo desea fervientemente estabilizar a Miami, especialmente 117 juegos por delante y el futuro a corto plazo de la franquicia cada vez más turbio.

"Creo que es duro para todos", dijo en declaraciones tomadas del Miami Herald. "A nadie le gusta el récord y dónde hemos estado como equipo, pero es una temporada larga". Para este elenco es mucho tiempo para pensar en cómo van a seguir remodelando la plantilla después de que ya traspasaran al 2 veces campeón bate Luis Arráez a los Padres de San Diego el pasado 3 de mayo.

Para Luzardo es mucho tiempo para tratar de deshacerse de un comienzo inusual, y comenzó con una salida sólida contra los Filis en su regreso de un período de 3 semanas en la Lista de Lesionados. Esa fue una buena apertura 5.2 entradas, cedió sólo 4 hits, dio 1 boleto y a ponchó a 8 en esa poderosa ofensiva de los cuáqueros.

Cuando salió del juego después de abanicar al jardinero superestrella Bryce Harper para el 2do out de la parte alta del 6to tramo, Miami todavía estaba empatado con Filadelfia, 1-1, y Luzardo sólo se fue entonces porque su recuento de lanzamientos sigue siendo limitado mientras se recupera de una leve distensión del músculo flexor en el codo de lanzar; el tipo de lesión con la que los Marlins tienen que ser extremadamente cautelosos.

El venezolano nacido en Perú salió, pero el relevista Anthony Maldonado cedió sus primeras dos carreras merecidas de este 2024, y los peces cayeron por séptima vez en 8 partidos desde el canje de Arráez. "Conocía mi cuenta de lanzamientos y sabía lo que querían que fuera", dijo Luzardo. "Obviamente, como competidor es frustrante y saber que estás a un out de salir de ese inning".

Jesús Luzardo durante esta temporada

Su salida anterior ocurrió 2 semanas antes de que mandaran a la “Regadera” a San Diego. Aunque la temporada de Miami se había vuelto más sombría desde esa última aparición del serpentinero, su temporada ahora parece ir en la dirección correcta.

Durante las primeras 5 entradas del sábado vejó a los mejores Phillies como no muchos lanzadores lo han hecho este año. No le dieron hit alguno hasta el inning 3 y el primer extrabase llegó en la 6ta. Su slider generó 11 swings sin contacto en 18 ocasiones, su cambio de velocidad sumó 5 en 10. Trabajó con su mezcla de tres lanzamientos y de modo especial con esos dos envíos fuera de velocidad a los que añadió su bola rápida de cuatro costuras que tocó 96 mph, a través de una alineación con cuatro múltiples veces All-Stars.

"Eso es a lo que estamos acostumbrados", dijo el manager Skip Schumaker. “Llegar a la sexta entrada por primera vez en contra de una alineación Phillies muy caliente, no podríamos haber pedido nada más".

Una salida como esa proporcionó un recordatorio de lo que este equipo podría haber y probablemente debería haber sido.

Los Marlins estaban en los playoffs hace solo 7 meses, sobre todo por lo bien que abastecieron su reserva de lanzadores jóvenes dotados, incluido Luzardo. Consiguieron al 2 veces pitcher abridor All-Star, Sandy Alcántara en un canje que envió a Marcell Ozuna a los Cardenales en 2017, reclutaron al exlanzador abridor All-Star, Trevor Rogers con una selección top-15 en el draft de MLB de 2017, al novato Max Meyer con una selección top-5 en el draft de 2022, firmaron a Eury Pérez como agente libre de 16 años en 2019 y lo llevaron a las Mayores menos de 1 mes después de cumplir 20 años la temporada pasada; a Luzardo lo consiguieron en un canje que envió a Starling Marte a los Atléticos en 2021.

Se supone que un establo de titulares como este significa el final de una reconstrucción. En cambio, Miami parece estar en el comienzo de otra, y ya se está especulando que Luzardo podría ser uno de los próximos en salir, especialmente después de que Miami recibió ofertas por el abridor durante toda la temporada baja. Los Marlins no tienen que apresurarse a tomar más decisiones, la fecha límite para el canje no es hasta julio, pero eso no los ha detenido ya este año. Mientras tanto, todo lo que Luzardo y el conjunto lo pueden hacer es tratar de volver a hacer lo que una vez hizo que este certamen parecieran potencialmente prometedores.

"Sólo llevamos un mes y medio", dijo Luzardo. "Nos queda mucha temporada por delante".

Fuente: Miami Herald