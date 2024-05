Kelvin Perfecto busca sorprender el domingo en el 5y6 en La Rinconada (+Video)

El joven profesional del látigo Kelvin Perfecto participará en la reunión número 19 del año, con dos montas en las válidas del 5y6 nacional, como parte de la tercera fecha del segundo meeting del 2024, que se realiza en el hipódromo La Rinconada.

Ejemplares con altas posibilidades.

Perfecto comenzará su jornada laboral en la primera de las válidas del 5y6 nacional, con el ejemplar Jovic, del trainer Miguel Cortez, de este purasangre dijo lo siguiente: “Aún no he tenido la oportunidad de trabajarlo, hablé con el entrenador el día sábado sobre cómo será la monta, espero trabajarlo hoy (miércoles), acá en La Rinconada para conocer las condiciones del caballo, el trainer me dio muy buenas expectativas del ejemplar y esperemos que haga una excelente carrera el domingo”.

Y luego, en la cuarta de las válidas y octava competencia del domingo, se subirá al lomo de Papa Suu, del entrenador Chaokat Dokmadji. “Este es un caballo que tiene varios meses sin correr (98 días), ya ha estado trabajando en la cancha, ya he tenido la oportunidad de trabajarlo y ha perdido sus condiciones físicas, como él ha venido corriendo las últimas pruebas que ha hecho antes de ganar, que tuvo conmigo.

“EL Caballo se ha mantenido sano en este tiempo, y en optimas condiciones, y esperemos que haga una excelente carrera y buscar sorprender en el 5y6 nacional del domingo”.