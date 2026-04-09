La Rinconada: Ejemplares con sello de garantía y la recomendación de oro para los acumulados

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¡Todo listo en el óvalo de Coche! Este domingo 12 de abril, el clarín sonará a la 1:00 p.m. para dar inicio a la reunión 16. Nos esperan 13 emocionantes carreras, que incluyen cuatro pruebas selectivas de grado y el inicio del 5y6 nacional se activará nuevamente desde la octava carrera de la tarde en La Rinconada.

La Rinconada carreras en vivo: Ejemplares con Fuerza Dividendos

Astuto: El ejemplar reaparece tras un descanso de 119 días fuera de las pruebas públicas. Su antecedente más inmediato es el valioso segundo lugar en la edición inaugural del Clásico Internacional "Junior Alvarado" (GI), celebrada durante la jornada de cierre de 2025. En esta oportunidad, enfrenta a un lote sumamente cómodo y cuenta con todos los factores a su favor para alcanzar la victoria bajo la conducción de Robert Capriles.

Kate And Me: Atención con esta conducida por Aray. Aunque ocupó el sexto lugar en su compromiso previo por problemas en la partida, la paciencia de su equipo puede rendir frutos este domingo. Tras una pausa de 35 días para ajustar detalles, la yegua regresa en plenitud de condiciones. Un buen brinco inicial la colocará de inmediato en carrera para decidir el triunfo en el tramo final.

Reina Amada: En sus cuatro presentaciones más recientes, esta yegua enfrentó a ejemplares importados de alta jerarquía. Pese a la calidad de sus rivales, quienes a la postre resultaron ganadores, su rendimiento fue notable. Robert Capriles insiste en la conducción y repite la distancia en busca de un nuevo éxito para el Stud "Los Audaces". Su última actuación, un segundo lugar a solo tres cuerpos de la norteamericana Naa Dudette, la ratifica como una rival de enorme peso en la competencia.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es la yegua Coach Sess (Usa) que participa en la sexta válida para el juego de las mayorías, y la misma reaparece con ejercicios previos extraordinarios, para esta ocasión con la buena monta del jinete profesional Yoelbis González en yunta con Oscar Manuel González.