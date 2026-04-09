Ojo clínico: El ajuste cómodo que pone en jaque los cuadros del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 16 de la presente temporada marca el inicio de una cartelera de lujo con 13 competencias en el óvalo de Coche. El programa destaca por la presencia de cuatro eventos selectivos, piezas fundamentales en el calendario hípico actual.

Tres de estos clásicos se disputarán en el bloque de las pruebas no válidas, mientras que la emoción de las carreras de grado se trasladará también al 5y6 nacional, lo cual garantiza un espectáculo de alto nivel en la arena caraqueña.

Sorpresa: Válidas Tumba Cuadro La Rinconada

Uno de los participantes de la duodécima carrera, quinta válida es High Black Cat con la monta nuevamente del jinete profesional José Gilberto Hernández, un entrenado por Gabriela Guarenas para los colores del Stud ‘Tuscan 2’.

El castaño de cinco años tiene un total de 21 actuaciones para dos primeros, y la última actuación del nacido y criado en el Haras Paumar arribó en la sexta casilla a nueve cuerpos y medio del ganador.

Este miércoles 08 de abril el entrenado por Gabriela Guarenas ajustó: 16 30,3 44,3 (600MTS) (EP) 58,3/ 75,3// contenido con remate de 14 con el mismo José Gilberto Hernández, de acuerdo con la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Reunión 16 Caballos