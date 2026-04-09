Conoce la sorpresa de Gaceta Hípica que deslumbró en los traqueos de La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada es el lugar para presentar este domingo 12 de abril la reunión 16 de carreras, con una programación de 13 competencias que incluyen cuatro pruebas selectivas de grado II y III.

Asimismo, dentro de la cartelera de la jornada dominical se contempla las pruebas válidas para el juego del 5y6 Nacional, a iniciarse en la octava carrera.

Justamente en la octava del programa, primera válida es para yeguas nacionales e importados de 4 años, ganadoras de una carrera, en distancia de 1.400 metros y por un premio adicional especial a repartir de $27.040.

Datos hípicos: La Rinconada Buen dividendo

La yegua castaña de cuatro años, Petareña (número 6), es una de las competidoras para esta prueba válida y a su vez es la sorpresa de su revista Gaceta Hípica, con la monta del jinete aprendiz Winder Véliz y la preparación de Jefferson Rivas, en defensa de los colores del Stud “Rey Santi”.

Esta yegua siempre ha gozado de un alto concepto entre sus allegados, al punto de figurar en eventos selectivos de jerarquía. Ahora regresa a su lote adecuado con un récord de una victoria en 13 presentaciones. Su mayor virtud es una atropellada efectiva, la cual exhibió en su más reciente compromiso al ocupar la tercera casilla a solo siete cuerpos y un cuarto de la ganadora.

Para esta ocasión regresa a las manos de Winder Véliz que la conoce al punto de que él fue capaz de llevarla al recinto de ganadores, este domingo le propina un descargo de dos kilos.

Ajuste desde el aparato: La Rinconada

El día miércoles 09 de abril, la pupila de Jefferson Rivas, ajustó: 15,1 27,3 40,1 (600MTS) (ES) 53,1 2P 67,4/ 84,4// 2da vuelta, contenida todo el trayecto con remate de 12,3 con el mismo Winder Véliz. De acuerdo a la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Otras Favoritas: Carrera Pareja Yeguas