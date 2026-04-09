Para Ramón García Mosquera estas yeguas están de turno para ganar el domingo

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Uno de los entrenadores más respetados en el turf nacional es el múltiple campeón de meeting, Ramón García Mosquera, quien viene de ganar en las últimas dos reuniones y para este domingo en la reunión 16 presenta a cinco ejemplares en cuatro de las 13 competencias que se van a cumplir en el óvalo de Coche.

La Rinconada: Yeguas de Ramón García que a su juicio están de turno

Este jueves el equipo de Meridiano.net logró conversar con el entrenador Ramón García Mosquera sobre los cinco ejemplares que presentará a correr en la reunión número 16 del primer meeting en el recinto caraqueño donde se disputarán cuatro pruebas clásicas de grado.

El primero de los presentados de García Mosquera, es la yegua debutante e importado, Gran Gala, en la tercera carrera de la tarde y en el marco del Clásico Manuel Fonseca Arroyal GIII, la cual será montada por el jockey de experiencia internacional, Daniel Coa, el entrenador expresó lo siguiente.

“Es un animal importado, va a hacer su debut, acá en Venezuela, es perdedora, corre contra las ganadoras, pero ella lo ha hecho todo como para ser una yegua de otros lotes, tiene dos briseos hace 15 días y la semana pasada que son espectaculares, y hay que respetar que va contra animales ganadores, pero yo creo que ella va a hacer una excelente carrera en su debut en el país”.

“Luego corremos a Gran Nicanor, este caballo, si se fijan, debutó ganando en 1.100 metros, luego corrió dos clásicos donde no lo hizo mal con contratiempos en la partida e inconvenientes y fue capaz de llegar cerca, este caballo con una buena partida, corriendo cerca, va a ser uno de los caballos a correr en los finales de esta competencia”.

“La yegua Queen Lety (1 válida), lamentablemente la semana pasada, estaba para ganar, pero tuvo un tropiezo en los 900 metros finales, perdió el paso, tuvo que volver nuevamente, lamentablemente los caballos no corren en dos tiempos, sino en una sola ida como quien dice y acá estuvo la derrota de ella. Este es un tiro un poco más largo (1.400 metros), sino hay pelea en punta, esta yegua va a hacer una excelente carrera”.

“Por último, presento dos ejemplares (3 válida) Victory Rose y Rosa Negra, que están de turno, Rosa Negra en su última carrera la semana pasada, también muchos contratiempos, tira y encoje por parte de jinete, no tuvo decisión, y decidí correrla nuevamente, cambiándole el jockey, esperemos que en esta ocasión la yegua haga una excelente carrera, aunque hay una yegua importada. Victory Rose siempre esta terminando cerca, tercera o cuarta, pero deben decidir respetando a la yegua importada”.