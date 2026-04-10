La Rinconada: Datos de Última Hora para el 12-04-2026

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La Rinconada recibe a la afición este domingo en su décima sexta reunión del año. Con un total de 13 competencias, que incluyen cuatro eventos de corte selectivos a celebrarse tres de ellos en las no válidas y uno dentro del 5y6 nacional.

El foco de atención se trasladará luego al 5y6 nacional, sistema de apuestas que comenzará en la octava carrera y que, por la paridad de sus lotes, asegura una jornada de alta intensidad y atractivos premios.

Este domingo 12 de abril juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:55 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

Prometheus (6) - Look At Daddy (1) - Rey Joaquín (2). Divina Providencia (USA) (4) - Pofi (2) - Tres Rosas (7). Princess Warrior (5) - Farolera (USA) (3) - Brookline (USA) (2). Astuto (9) - Río Bravo (4) - Huracán Jesús (2) Paris Priest (USA) (8) - Black Stone (3) - Zorro Viejo (USA) (7). Pontevecchio (5) - Bunker (2) - Ponsigue (4). Magicshadow (USA) (4) - Ekati King (USA) (7) - Special Element (USA) (6). Petareña (6) - Kate And Me (7) - Starship Gold (9). Mother Carmen (8) - Nikitis (USA) (2) - Brown Sugar (5). Dance To Remember (USA) (2) - Gran Feronia (10) - Miss Coco (8). Reina Amada (5) - Tiz Erin (USA) (3) - Madame Walker (1). Caminante (6) - Deep Attack (7) - High Black Cat (5). Bienmesabe (9) - Coach Sessa (USA) (2) - Gran Avelina (10).

Línea: Paris Priest (Usa).

Dato: Dance To Remember (Usa).

Buen dividendo: Kate And Me.