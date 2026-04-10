Atención: Un ejemplar del entrenador Hendrick Alayón quedó retirado de la R09 de Hinava

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La pasión por el turf carabobeño sigue este sábado 11 de abril en el Hipódromo Nacional de Valencia por lo que abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 09 de la temporada, una jornada que promete emociones fuertes para la afición hípica del país.

El programa oficial consta de ocho competencias, entre ellas, la prueba central de la tarde será el Clásico en homenaje al propio óvalo de Cabriales, donde los mejores ejemplares de la región medirán fuerzas en la pista valenciana.

Se espera una nutrida asistencia de público y una importante actividad en los centros de apuesta legales para este importante evento del calendario hípico nacional.

La cita deportiva reafirma la vigencia del hipismo en el centro del país y consolida a Valencia como una sede fundamental para el desarrollo de esta disciplina. Los jinetes y entrenadores locales ya se encuentran listos para buscar el triunfo en cada una de las distancias pautadas.

Valencia: Retiro INH Caballo Datos Hípicos

En horas de la mañana de este viernes 10 de abril, el Instituto Nacional de Hipódromos anunció por las plataformas digitales de Hinava un nuevo retiro oficial que no estará presente en la carrera de cierre del ciclo no válido.

Se trata del ejemplar New Rocket (número 5), pues estaba inscrito para la segunda del programa, reservada para caballos de tres y más años que no hayan ganado en los últimos seis meses, en distancia de 1.200 metros.

New Rocket, es tordillo de nueve años de edad, contaba con la monta del jinete José Tuarez y bajo la preparación de Hendrick Alayón para el Stud Reinaissance Racing.

En su última, el hijo de Thabbian en Princess Dreamy llegó octavo a 24 cuerpos de Patriley, el pasado día sábado 28 de marzo del presente año.

Motivo del retiro: Hinava

A través de la información del INH publicada este mismo viernes, la razón del retiro de la New Rocket es por Cólico.

Con este retiro se suma también al retiro de La Bastilla, Prince Red y Néstor Julián.