Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 11-4-2026

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La acción hípica continúa en el Hipódromo Nacional de Valencia este sábado 11 de abril con la reunión número 09. La jornada, que mantiene el pulso de la temporada 2026, constará de ocho competencias exclusivas de programación ordinaria, entre ellas un evento central que nadie querrá perderse: El Clásico Hipódromo Nacional de Valencia.

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.400 metros y es para ejemplares de tres y más años, reúne a ocho competidores que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellos, Peterose, pues se perfila como el fuerte aspirante para buscar su primera victoria, además de poseer una condición física envidiable que la hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete a la afición al filo de la emoción, unos jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Para quienes quieran ser parte de esta jornada llena de adrenalina, MeridianoBet es la plataforma ideal para apostar en tiempo real, tanto en carreras nacionales como internacionales. Segura, confiable y fácil de usar, es la mejor manera de vivir la pasión de la hípica como nunca antes.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Gerseb (4) - Roccaraso (3) - Tapital (6). King of Success (1) - Futuro (2) - Súper Mathias (3). Corredora Ce (1) - Frida (9) - Luz del Valle (2). Endora (2) - Miss Friend (5) - Valle del Mar (4). Stella Cadente (3) - La Batalladora (8) - Money On Time (7). El De Will (4) - Premiado (3) - El Gran Luis (6). Patriley (8) - Peterose (1) - El De Valle (2) Titan Time (10) - Ambasciatore (4) - Señor Juan(9).

Fijo: Corredora Ce

Dato: Premiado

Buen dividendo: Peterose