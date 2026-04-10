La Rinconada: El dato oculto detrás de la yunta que buscará su primera victoria en el 5y6 dominical

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El espectáculo de los reyes regresa por todo lo alto a Caracas. Este 12 de abril, el Hipódromo La Rinconada se convierte en el epicentro del deporte nacional con su reunión número 16, una jornada de 13 competencias que promete un despliegue de clase y velocidad.

Dentro de la programación de la tarde dominical reserva un lugar especial para cuatro selectivas que pondrán a prueba la calidad de los mejores ejemplares del patio: Juan Vicente Tovar, Manuel Fonseca Arroyal, Peggy Azqueta y Federico Carmona Perera.

Los preparadores afinan los últimos detalles en los establos y los jinetes ya estudian sus estrategias; todo está listo para que el óvalo de Coche dicte sentencia y consagra a los campeones de la temporada.

Yunta: Búsqueda primera victoria 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

A la altura de la duodécima competencia, quinta válida para el 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de dos carreras (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el recorrido de 1.400 metros.

La nómina conforma de nueve participantes y entre ellos está presente Gran Lorenzo (número 2), con el jinete Reniel Rondón en el sillín y preparado por Henry Trujillo para los colores del Stud M.M.

El nacido y criado en el Haras Bello Monte posee campaña de una victoria en nueve presentaciones y en su última actuación fue capaz de arribar quinto a 10 cuerpos de Big Family.

Sin embargo, la estadística arroja un desafío para la yunta de Rondón y Trujillo, quienes todavía persiguen su primera foto en el recinto de ganadores en lo que va de esta temporada 2026. Esta prueba válida representa la oportunidad ideal para que ambos logren, finalmente, el ansiado éxito en la jornada dominical.