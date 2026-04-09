Para Samuel Yanez esta yegua puede dar de que hablar en su carrera del domingo

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Uno de los miembros de la nueva generación de jockeys aprendices que hacen vida en el hipódromo La Rinconada y goza de la confianza de los entrenadores y la afición es Samuel Yanez, quien este domingo tiene seis compromisos de montas a cumplir y cinco son en las válidas del 5y6 nacional.

La Rinconada: Samuel Yanez y una yegua que puede dar de que hablar

Yanez conversó este jueves con el equipo de Meridiano.net sobre cada una de sus montas y las posibilidades que tienen los ejemplares en las pruebas respectivas y esto fue lo que manifestó de ellos a continuación.

“En la primera competencia el ejemplar Rey Joaquín, anda bien en cancha, y consideramos que es un fuerte rival en la primera carrera. Luego, vamos a la primera válida con la yegua Starship Gold, ella tiene buenas figuraciones, esta siempre en la candela y consideramos que esta fuerte para el domingo”.

“En la tercera válida, me dan nuevamente la oportunidad de conducir a la yegua Gran Feronia, en su anterior, llegamos en el segundo lugar, anda muy bien y este fuerte para la carrera”. “En la cuarta válida, me da la oportunidad mi hermano Germán Córdova, un gran amigo de muchos años de conducir a su yegua Amboise, ella anda excelente en cancha, la he podido trabajar toda la semana y es una yegua que puede dar de que hablar el domingo”.

“En la quinta válida, el entrenador Riccardo D’Angelo me da la oportunidad de conducir al ejemplar Vinicius Jr. su ajuste ha sido bueno, anda excelente en cancha, va a ser un fuerte rival, y en la última válida, el entrenador José Gregorio Rodríguez me da la oportunidad por primera vez de montar a Mi Querida Monstse, es una yegua que anda bien en cancha, tiene sus figuraciones y consideramos que va a mejorar mucho en esta competencia”.