LaLiga: El Real Madrid empata y se aleja del campeonato

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El Real Madrid básicamente lanzó a la basura la temporada 2025-2026 de LaLiga, luego de empatar 1-1 en el Santiago Bernabéu ante el Girona FC. El resultado de este viernes 10 de abril deja al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa sin margen de error y con la obligación de centrar todos sus esfuerzos en la competición europea para evitar un segundo año consecutivo sin títulos importantes.

Real Madrid centrado en el Allianz Arena

Consciente de que la prioridad absoluta es la remontada europea, Arbeloa introdujo siete cambios en el once titular, dando descanso a pilares como Carreras, Alexander-Arnold y Rüdiger. El encuentro mostró a un Madrid voluntarioso pero falto de ritmo, que dominó la posesión sin lograr romper el muro defensivo propuesto por Míchel.

No fue hasta la reanudación cuando Fede Valverde, con un potente disparo que contó con la complicidad del guardameta Gazzaniga, logró abrir el marcador y traer algo de tranquilidad a la grada blanca.

Fragilidad defensiva y polémica final

Sin embargo, la alegría local fue efímera. El Girona, que nunca renunció al partido, aprovechó una desatención en la marca de Camavinga para que Lemar igualara la contienda con un remate desde la frontal del área. A partir de ese momento, el Real Madrid entró en un colapso creativo, viéndose incapaz de generar peligro claro.

La tensión aumentó en el minuto 85, cuando el colegiado Alberola Rojas decidió no señalar un posible penalti de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé, decisión que desató las protestas locales. Con este resultado, el conjunto madridista se queda sin red de seguridad en la Liga, convirtiendo el duelo del próximo miércoles en Múnich en una final a vida o muerte por la supervivencia de la temporada.

Ficha técnica:

1.- Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao (Huijsen, min. 64), Asencio, Fran García (Mendy, min. 80); Valverde, Camavinga (Tchouaméni, min. 80), Bellingham (Güler, min. 64); Brahim, Mbappé y Vinícius.

1.- Girona: Gazzaniga; Arnau, Francés, Vitor Reis, Álex Moreno; Lemar (Hugo Rincón, min. 70), Witsel, Iván Martín (Fran Beltrán, min. 84); Tsygankov, Ouhani (Bryan Gil, min. 70) y Echeverri (Abel Ruiz, min. 64) (Stuani, min. 85).

Goles: 1-0, min. 50: Valverde; 1-1, min. 61: Lemar.

Time line del juego