Real Madrid sobre fichaje de nuevo director deportivo: "rotundamente falso"

Suscríbete a nuestros canales

Enfocado en tener un cierre decente en la presente temporada en el viejo continente, el Real Madrid ha salido a desmentir sobre una información difundida por la Cadena SER sobre el presunto fichaje de un nuevo director deportivo en su estructura en un futuro cercano.

Los merengues han publicado un comunicado oficial para dejar claro sus intenciones de una posible incorporación de un directivo en la institución. En dicho mensaje, el club dejó clara su postura, negando que exista actualmente un plan para crear o cubrir ese cargo dentro de su organigrama.

En el comunicado, la entidad destacó que valora “extraordinariamente” el trabajo que viene realizando su actual dirección deportiva, subrayando que ha sido clave en una de las etapas más exitosas de su historia. En ese período, el club ha conquistado numerosos títulos, incluyendo seis Copas de Europa en apenas una década, lo que respalda la continuidad del modelo actual.

Real Madrid desmiente llegada de director deportivo

El Real Madrid C. F. comunica que la información difundida por el programa El Larguero de la Cadena Ser esta pasada noche, en la que se afirma que nuestro club está estudiando incorporar un director deportivo a su estructura, es rotundamente falsa. El Real Madrid valora extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club, que nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas de toda nuestra historia con la consecución de numerosos títulos, entre ellos 6 Copas de Europa en diez años.", expresó la Casa Blanca en su comunicado.

Sin embargo, el programa El Larguero, de la Cadena SER, informó recientemente que el club blanco estaría estudiando la posibilidad de incorporar esta figura. Según ese reporte, incluso una agencia externa habría comenzado a analizar distintos perfiles para ocupar el puesto, generando así versiones contradictorias frente a la postura oficial del club.