¡El tiempo no perdona! Capitán del Real Madrid se vuelve prescindible

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El fútbol no tiene memoria, y el Real Madrid, menos. En el Santiago Bernabéu, los ciclos se cierran con una frialdad quirúrgica, y hoy le toca enfrentarlo a uno de los estandartes más grandes de la última década, Dani Carvajal.

Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del primer equipo, el panorama para el español ha dado un giro drástico. Carvajal ha pasado de ser el dueño absoluto del carril derecho a ocupar un rol secundario, viendo cómo la titularidad se ha desplazado hacia el flamante fichaje, Trent Alexander-Arnold.

Se repite la historia

La situación de Dani Carvajal no es un caso aislado, sino el reflejo de una política de transición que el club ha aplicado con otras figuras históricas.

El lateral está experimentando el mismo proceso que vivieron leyendas como Marcelo, Raúl González, Iker Casillas, Luka Modric, entre otros.

Para el capitán, aceptar este rol de suplente en partidos de alto voltaje está siendo un trago amargo, marcando el fin de una era donde su nombre era el primero en la libreta de cualquier entrenador.

Las consecuencias de su lesión

El punto de inflexión fue la dura lesión que sufrió. Carvajal regresó esta temporada tras superar una grave rotura de rodilla, y la realidad competitiva del Madrid no espera a nadie.

Desde su vuelta, no ha logrado recuperar esa chispa, esa anticipación y ese despliegue que lo convirtieron en el mejor lateral derecho del mundo.

Ahora, con contrato vigente hasta final de campaña y un peso moral indiscutible en el vestuario, debe decidir si acepta este nuevo estatus de jugador de rotación y guía para los jóvenes, o si buscará una salida que le garantice los minutos que su historia merece.