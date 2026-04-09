Álvaro Arbeloa Real Madrid explotan contra el arbitraje y el VAR

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Real Madrid recibió un balde de agua congelada tras sufrir la derrota en el partido de ida de los Cuartos de final contra el Bayern Múnich en la UEFA Champions League. Álvaro Arbeloa ya piensa en el partido de vuelta en Alemania, pero para ello deberá cumplir durante el fin de semana ante Girona en La Liga.

El dirigente de los merengues ofreció una rueda de prensa previa al compromiso ante el Girona, en la que dejó claro que la mejor manera de preparar una posible remontada frente al Bayern es firmar un gran partido en la competición local. El técnico destacó que el equipo tiene hambre de competir nuevamente y de sumar los tres puntos, apostando por una actuación sólida que refuerce la confianza colectiva de cara a los retos inmediatos.

Más allá del aspecto deportivo, su mensaje volvió a centrarse en la polémica arbitral y el uso del VAR en España. Arbeloa reiteró su postura, especialmente en relación con situaciones que involucran al Barcelona, recordando sus declaraciones previas tras las quejas azulgranas en su duelo ante el Atlético.

Entrenador del Real Madrid cuestiona labor del arbitraje

Además de hacer mención al duelo del Barcelona contra el Atleti, el entrenador de la Casa Blanca señaló que una acción sobre Mbappé en el partido contra el Bayern debió ser sancionada con expulsión, insistiendo en la necesidad de mayor coherencia en las decisiones arbitrales.

Ya sabes lo que pienso de eso y no voy a cambiar. Todos saben mi opinión sobre lo que ha ocurrido tantos años y sigue ocurriendo", declaró ante los medios de comunicación, según Diario Marca.

Sobre Vinicius, Arbeloa restó dramatismo a los pitos recibidos en el Santiago Bernabéu durante el partido ante el Bayern, asegurando que forman parte de la exigencia de la afición. Defendió su rendimiento y valor dentro del equipo, y señaló que ese ambiente también impulsa al grupo a competir mejor.