Copa del Rey: ¿La presión de una final puede afectar el nivel de Atlético de Madrid y Real Sociedad?

Suscríbete a nuestros canales

La gran final de la Copa del Rey no solo se jugará en el césped, sino también en la mente de los protagonistas. Cuando el silbato inicial suene, la táctica compartirá el protagonismo con un factor determinante, la gestión de la presión.

En un duelo de eliminación directa, el manejo de los nervios suele ser la línea divisoria entre el éxito y el fracaso.

Atlético vs Real Sociedad

El conjunto dirigido por el "Cholo" Simeone llega a esta instancia con el cartel de favorito. Con participaciones en finales de Champions League, Supercopas y Copas del Rey, el Atlético sabe cómo gestionar los tiempos de un partido definitorio.

Esa costumbre de jugar escenarios de máxima tensión les permite mantener la cabeza fría cuando el marcador se aprieta o el reloj se convierte en enemigo.

Por su parte, la Real Sociedad no es ajena a la gloria copera, pero el contexto actual presenta un desafío distinto. Si bien el club tiene historia, la composición de su plantilla actual genera interrogantes.

Gran parte del plantel "txuri-urdin" nunca ha disputado una final de esta magnitud. Esa falta de rodaje en partidos de "todo o nada" puede manifestarse en imprecisiones técnicas o precipitación en la toma de decisiones.

Todo puede pasar

Aunque la inexperiencia puede costar cara, también trae consigo un hambre de gloria y un descaro que, si se canaliza bien, puede descolocar al rival más curtido.

En una final, la teoría suele quedar de lado. Si la Real Sociedad logra superar el impacto escénico de los primeros minutos, el partido se convertirá en una batalla táctica donde los antecedentes ligueros pesarán más que la vitrina de trofeos.

Sin embargo, si el Atlético de Madrid logra imponer su ritmo y veteranía desde el arranque, la presión podría convertirse en una losa insuperable para los donostiarras.