Champions League: Arbeloa prepara una sorpresa táctica ante Bayern

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Álvaro Arbeloa no se ha destacado por ser excesivamente táctico en su paso con el Real Madrid. Sin embargo, en vista de la remontada que deben hacer tras perder 1-2 contra Bayern Múnich; el español hará una serie de movimientos para clasificar a semis en Champions League.

Arbeloa no contará con Tchouameni (límite de amarillas) para la vuelta contra Bayern. Esta situación deja al Madrid bastante debilitado a la hora de recuperar y salir con la pelota jugada. Para solucionar esta situación el técnico español llevará a cabo un movimiento clave.

Dean Huijsen pasaría a jugar en el centro del campo de los blancos. La idea es mantener a un jugar limpio para el corte y con una salida del balón limpia. En esa línea, el joven central español, que ya jugó en el centro del campo en Bournemouth es el indicado para la baja del francés.

Arbeloa con tres cambios claves para remontar al Bayern Múnich

Álvaro Arbeloa tiene pensado la incorporación de Dean Huijsen en el centro del campo por la baja de Tchouameni. Sin embargo, no será el único cambio que llevará a cambio. De hecho, está pensando hasta en tres modificaciones del equipo que jugó la ida contra el Bayern.

Real Madrid comenzará la vuelta en Múnich con: Jude Bellingham, Eder Militao y Ferland Mendy en el once inicial. Tres jugadores que tácticamente modifican la manera de jugar. En primer lugar, el inglés da más recuperación y sacrificio en defensa con visión de juego.

Por otra parte, tanto Militao como Mendy le dan más solidez defensiva ante un rival que explota su paciencia y ataca por toda la cancha. La idea es frenar el talento de Michael Olise y que Harry Kane no reciba la pelota en tres cuartos de cancha con tanta libertad como en la ida.

¿Cómo le ha ido al Real Madrid contra el Bayern Múnich en Alemania?

Bayern Múnich vs Real Madrid se han enfrentado en 14 ocasiones durante la UEFA Champions League en Alemania. Una cantidad de partidos impresionantes para dos de los clubes más grandes de la historia del fútbol. En esa línea, los resultados favorecen a los alemanes.

Resultados entre Bayern vs Madrid en Alemania:

14 juegos

3 victorias Real Madrid

2 empates

9 triunfos Bayern Múnich

20 goles del Madrid

28 goles del Bayern

Así quedaron los 14 juegos entre Bayern vs Real Madrid en su historia: