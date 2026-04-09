Figura del Real Madrid explota con Arbeloa tras suplencias en los últimos partidos

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Después de la derrota en el partido de ida contra Bayern Múnich en los Cuartos de final de la UEFA Champions League, Raúl Asencio ha explotado una nueva polémica dentro de los vestuarios en el Real Madrid, que también involucra al director técnico, Álvaro Arbeloa.

El defensor no vio minutos en la derrota de los merengues ante los alemanes el pasado martes, prolongando una racha de seis partidos consecutivos sin participación. Su última aparición fue el 6 de marzo, cuando fue titular en la victoria 2-1 frente al Celta de Vigo, y desde entonces ha estado ausente de las alineaciones pese a encontrarse en condiciones físicas óptimas.

Según reportes, la razón de su ausencia estaría relacionada con un desacuerdo con el entrenador Álvaro Arbeloa. El central de 23 años no habría estado de acuerdo con la decisión del técnico de dejarlo fuera del once titular en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City. En ese encuentro, el cuerpo técnico optó por una zaga conformada por Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, mientras Asencio permaneció en el banquillo sin ingresar.

Raúl Asencio enciende polémica en el Real Madrid

Esta situación no cayó bien en el entorno del jugador, quien habría realizado un gran esfuerzo para recuperarse y estar disponible en el compromiso liguero ante el Celta días antes, en medio de una crisis defensiva del equipo. Por ello, Asencio consideraba que merecía una oportunidad como titular en un partido de alto perfil como el de la Champions, lo que habría generado tensión en su relación con el cuerpo técnico.