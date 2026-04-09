Asencio aclara diferencias con Arbeloa en el Real Madrid

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Una nueva polémica estalló en las últimas horas en el Real Madrid, que involucra a Raúl Asencio y el entrenador Álvaro Arbeloa, quien ha descartado de los últimos desafíos al defensor, incluyendo al partido de ida de los Cuartos de final en la UEFA Champions League contra Bayern Múnich.

Luego de volver a quedarse en el banquillo en la derrota de los merengues ante los alemanes, el central se pronunció públicamente sobre su presente. A su llegada a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, fue consultado por un joven fanático sobre su ausencias en los compromisos de la Casa Blanca y dejó una respuesta breve pero directa: "hay que preguntarle a Arbeloa".

De acuerdo con reportes, la relación entre jugador y entrenador se habría tensado tras su suplencia en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City, disputado en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, la situación no ha mejorado, alimentando las especulaciones sobre un distanciamiento entre ambos dentro del vestuario.

Asencio despeja dudas tras polémica con Arbeloa

Después de que las redes sociales se estremecieran con su respuesta al aficionado, el zaguero apareció con una mención en su cuenta de 'X', asegurando que su comentario no fue con mala intención hacia el actual dirigente madridista y dejó claro que el respeto hacía el DT español y sus compañeros.