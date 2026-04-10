Mira el conmovedor video de Daniela Alvarado con su hija cuando apenas era una bebé

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La actriz venezolana Daniela Alvarado volvió a tocar el corazón de sus seguidores al compartir un emotivo video junto a su hija Olivia Suárez Alvarado, en el que deja ver uno de los momentos más íntimos de su maternidad.

En el clip, la pequeña aparece recostada sobre el pecho de su madre mientras escucha una dulce canción de cuna. La escena, muestra a Olivia sonriendo y aplaudiendo, disfrutando plenamente del cariño y la voz de su mamá, en una conexión que ha cautivado a miles de usuarios.

Daniela Alvarado le canta a Olivia

Más allá de la ternura del video, lo que realmente ha conmovido es el significado detrás del gesto. Alvarado reveló que la canción que interpreta no es casual, sino parte de una tradición familiar que ha pasado de generación en generación.

“Siempre le he cantado a Olivia, esta canción me la cantaba mi mamá, y espero cantarle toda mi vida. Te amo hija”, escribió la actriz, dejando ver cómo el vínculo entre madre e hija también honra la memoria y el amor heredado de su propia infancia.

El video desató una ola de bellos comentarios en el post: “Mi Dani, me derrito”, “Dios bendiga tu hermosa familia”, “Olivia allí se parece a Dani”, “El amor más lindo y puro que existe”, “Es demasiado hermosa”, “Es el ángel que te envío Dios”.

Una maternidad vivida desde la intimidad

El material también deja entrever que Daniela ha compartido con Olivia desde sus primeros meses de vida, pese a que la pequeña fue presentada públicamente el 1 de enero de 2026.

La decisión de mantener en privado esta etapa inicial refuerza la idea de que la actriz ha querido construir su maternidad lejos del ruido mediático, priorizando los momentos genuinos sobre la exposición pública.

Desde entonces, cada publicación ha sido una ventana cuidadosamente abierta hacia su nueva vida como madre.

Hoy, Daniela Alvarado forma una familia junto a su esposo José Manuel Suárez y la pequeña Olivia, construyendo un hogar que ha sido celebrado por sus seguidores desde que anunciaron que “ahora somos tres”.

Sin embargo, detrás de esa felicidad también existe una historia marcada por la pérdida. La pareja vivió la dolorosa ausencia de Cordelia, la hija que Daniela llevó en su vientre durante 22 semanas y que falleció tras un nacimiento prematuro.