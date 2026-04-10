Kiara recuerda a su fallecido padre con emotivo mensaje

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La cantante, compositora y actriz venezolana, Gloria Sabrina Gómez Delgado, mejor conocida como Kiara, goza de una carrera llena de éxitos con temas que se mantiene en el corazón de sus fanáticos. Uno de ellos es “Después de ti”, el cual tiene un significado muy importante para ella.

Un recuerdo imborrable

Recientemente la artista recurrió a su perfil de Instagram, para escribir el dolor que aún siente en su corazón por la pérdida de su progenitor, y a quien le dedica el emblemático tema popularizado en el año 1994.

Kiara publicó un fragmento del video clip, en el cual caminaba por una playa cantando y luciendo radiante. Sin embargo, lo que más llama la atención son las palabras del tema, resaltando en una estrofa: “Después de ti no hay nadie más, después de ti cada mañana es igual, después de ti no hay nadie”.

La artista destacó que la canción tiene un profundo valor en su corazón y que jamás podrá olvidar el amor tan grande por su padre.

“Una canción que ha marcado mi vida, ya que cada vez que la interpreto recuerdo a una de las personas más importantes de mi vida, mi PADRE”, escribió.

Kiara y la historia con su papá

En diversas entrevistas la intérprete de “La canción de amor”, ha comentado que estaba cursando el cuarto año de derecho cuando su padre murió, dejándole un vacío muy grande que se mantiene hasta hoy.

El señor se llamaba Neptali Gómez Pineda, un militar de la Guardia Nacional de la IV República.

Para la cantautora su padre es y siempre será su verdadero “Héroe”.