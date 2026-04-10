A 31 años de la muerte de Selena Quintanilla: ¿Qué ha sido de su asesina Yolanda Saldívar?

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Han pasado más de 31 años desde el asesinato de la icónica cantante Selena Quintanilla, un caso que conmocionó al mundo de la música latina y dejó una herida abierta entre sus millones de seguidores.

La responsable, Yolanda Saldívar, quien fuera presidenta de su club de fans y administradora de sus negocios, continúa cumpliendo una condena de cadena perpetua en Texas.

El crimen ocurrió el 31 de marzo de 1995, cuando Saldívar disparó contra la artista tras una discusión relacionada con acusaciones de malversación de dinero. La cantante, considerada la ‘Reina del Tex-Mex’, falleció poco después a los 23 años.

La condena a Yolanda Saldívar

En octubre de 1995, un jurado declaró culpable a Saldívar por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua, aunque con la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir 30 años de prisión.

Ese plazo se cumplió en marzo de 2025, lo que abrió la puerta a su primera solicitud formal para recuperar la libertad.

Libertad condicional denegada

Pese a haber alcanzado el tiempo requerido por ley, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó su solicitud. Las autoridades argumentaron que la gravedad del crimen y el riesgo potencial para la sociedad fueron determinantes en la decisión.

Según informes oficiales, el caso evidencia un comportamiento violento y una amenaza continua para la seguridad pública, lo que impide su liberación anticipada.

Esta decisión fue respaldada por la familia de Selena, que considera que la justicia debe mantenerse firme tras la pérdida de la artista.

Tras la negativa de 2025, la enfermera no podrá volver a pedir libertad condicional de inmediato. De acuerdo con las normas del sistema penitenciario de Texas, deberá esperar varios años antes de una nueva revisión.

Las proyecciones indican que su próximo intento podría darse alrededor de 2030, aunque en algunos reportes también se menciona que futuras evaluaciones pueden extenderse dependiendo del criterio de las autoridades.