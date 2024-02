Así se ve actualmente el motel donde fue asesinada Selena Quintanilla por Yolanda Saldívar (+Fotos)

A casi 30 años del asesinato de la cantante Selena Quintanilla, su nombre vuelve a estar en la palestra luego de que hace semanas anunciaran para este 17 de febrero, el lanzamiento del documental “Selena & Yolanda: The Secret Between Them”, en el que además de tocar nuevamente el tema de su abrupta muerte, su asesina Yolanda Saldívar ofrecería detalle sobre lo ocurrido aquel 31 de marzo de 1995.

En un adelanto que fue publicado a principios de este mes, la que era la presidenta del club de fans de Quintanilla, reveló que lo ocurrido en el Motel Day Inn en Texas, fue un accidente, pues su deseo no era asesinar a la artista en medio de la discusión que tenían por malversación de fondos. “Quería acabar con mi vida, no con la de ella. Las cosas no son como parecen”, comentó.

En medio de la revolución por lo que está sucediendo, muchos se preguntan qué fue del sitio en el que sucedió aquel fatídico hecho. Aquel lugar ubicado en Corpus Christi, continúa operando pero a raíz de lo ocurrido, le han hecho algunas modificaciones, como su nombre el cual pasó a ser Knights Inn y actualmente se llama Red Roof Inn.

En este lugar se estaba hospedando la exenfermera, por lo que la “Reina del Tex-Mex” asistió al ser advertida por su padre Abraham Quintanilla que Yolanda estaba haciendo negocios sucios con su dinero. Desesperada por la verdad, la intérprete de “Como la flor” se fue al Days Inn para encarar a la victimaria y recoger unos documentos de índole financiero, esto provocó una discusión entre ellas que terminó en desgracia.

Al ser impactada con un balazo en la espalda, Selena corrió hacia la recepción y sus últimas palabras fueron: “Yolanda Saldívar, cuarto 158”, enseguida perdió el conocimiento y fue llevada al hospital Corpus Christi Memorial donde murió.

Desde entonces, la habitación 158 fue cambiada por el número 150 tras varias modificaciones en la administración del motel. La disposición de los cuartos también fue modificado, pero lo demás sigue igual. El camino que recorrió la cantante en el que dejó más de 100 metros de sangre, y el lobby donde cayó inconsciente se mantiene de la misma manera, aunque ahora tiene una placa en conmemoración a la estadounidense.