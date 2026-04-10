MLB: Reales de Kansas City envían a criollo campeón del mundo a Ligas Menores

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Noticias dentro de la delegación venezolana que hace vida dentro de Reales de Kansas City. En la mañana de este viernes 10 de abril, el equipo anunció que el lanzador venezolano Luinder Ávila volverá a ser asignado al equipo de Omaha, filial Triple A de la organización, luego de una estadía de una semana en Las Mayores.

El derecho subió con la intención de fungir como abridor, un rol diferente al que ha tenido desde su debut en las Grandes Ligas en el pasado año 2025. Sin embargo, fue castigado en su primera apertura, y aunque no le fue mal dìas después en un relevo de tres episodios, Kansas ha decidido bajarlo nuevamente.

Luinder Ávila a Triple A

Y es que, en efecto, Luinder Ávila ha sido abridor a tiempo completo en Ligas Menores desde el año 2022, por lo que la organización parece querer trasladar ese rol a la Gran Carpa. Sin embargo, en 2025 fue subido como relevista, y brilló al dejar efectividad de 1.29 en 13 relevos, en los que acumuló 14.0 entradas de labor.

Ese fenomenal nivel sirvió para que el caraqueño se ganara un cupo en la selección de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol, torneo en el que tuvo par de relevos y 4.1 innings lanzados a buen nivel, ya que permitió solo tres imparables y no concedió carreras limpias.

Ahora, Luinder Ávila regresará al equipo de Omaha Storm Chasers, filial Triple A de Kansas, donde ya tuvo una apertura de 3.0 episodios y par de rayitas sufridas en 2026. El objetivo será ajustar, y regresar con todo al "Big Show".