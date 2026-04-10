Mira como luce actualmente el nuevo Belmont Park a menos de seis meses de su inauguración

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La espera en la afición hípica estadounidense y mundial crece cada vez que pasan los días. El nuevo hipódromo de Belmont Park “descubre su rostro” en medio de la maquinaria pesada y el polvo.

Para el próximo 18 de septiembre se tiene previsto que, regresen las carreras de caballos al gigantesco óvalo de Elmont, Nueva York. Aquella gran tribuna, que fue testigo de la aplastante victoria de Secretariat en el final de la Triple Corona, así como el galope de grandes purasangres que lo dejaron todo en la arena, solo es un recuerdo que queda en las fotografías y en la mente de los aficionados y profesionales.

Belmont Park va paso a paso rumbo a su reapertura

A un costo de $550 millones, el hipódromo Belmont Park fue cerrado en 2024 para ser reconstruido desde cero, donde la pista de arena principal con longitud de 1 1/2 millas (2,400 metros) se conservó, pero ahora tendrá en la parte interna tres pistas más: dos de grama y una nueva de arena sintética (All Weather).

Con la clausura de Aqueduct el próximo mes de junio, Belmont Park quedará para ofrecer carreras prácticamente todo el año. Solo tendrá su pausa al momento de la temporada de Saratoga, en el verano.

En una imagen compartida en la red social X (Twitter) por el usuario @RacingDFS, se nota lo que será la nueva tribuna, con parte del techo que todavía no ha sido concluido. El lado trasero del edificio que da hacia lo que será el nuevo paddock de ensillaje, también está en su etapa final.

Aunque en el cronograma inicial se contemplaba que, el Belmont Stakes 2026 se celebraría nuevamente en su sede original, al final las autoridades de la NYRA quedaron en que la tercera carrera de la Triple Corona sería nuevamente en Saratoga, la cual ha servido en estos últimos dos años como sede alterna.