Aprendiz Omar Rivas espera ganar con esta yegua el domingo en La Rinconada

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La jornada dominical de carreras en el hipódromo La Rinconada tiene una invitación a ver 13 carreras de purasangres donde se disputarán cuatro pruebas clásicas de grado y el juego del 5y6 nacional comenzará a partir de la octava carrera de la programación a partir de las 3:55 de la tarde.

La Rinconada: Aprendiz Omar Rivas espera ganar con esta yegua

El jinete aprendiz de purasangres de caballos, Omar Rivas tiene su participación asegurada con dos compromisos de montas en la jornada dominical y ambas son dentro de las válidas del 5y6 nacional que busca acercarse a los 500 millones de bolívares en el monto sellado.

Rivas conversó con el equipo de Meridiano.net sobre sus compromisos de montas de la tarde de carreras y mencionó como han trabajado las dos yeguas que tiene el compromiso de montar, como lo son Vienna Dinámita en la primera válida y Melania en la cuarta del 5y6 nacional.

“Comenzamos en la octava competencia con la yegua Vienna Dinámita, que viene de hacer unas actuaciones llamativas en su lote, ayer fue al aparato, lo hizo extraordinario en verdad, esperemos que se mantenga para esta competencia”.

“Continuamos con la yegua Melania, que en sus aprontes ha mostrado buenas acciones, y esperemos que esta semana podamos cumplir con ella y contar con la victoria”.