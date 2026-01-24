Noche de ensueño: Las yeguas que hacen lucir a Omar Rivas en la jornada del viernes

Suscríbete a nuestros canales

El jinete aprendiz Omar Rivas se convirtió en el más destacado de la tercera fecha del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada, al conseguir tres victorias de cuatro compromisos de montas que cumplió en la noche de carreras.

La Rinconada: Victorias de Omar Rivas en la tercera reunión

El jockey aprendiz Omar Rivas llegaba a la noche del 23 de enero, sin haber conseguido triunfos en las primeras dos fechas del primer meeting, y al finalizar la jornada, tenía tres lauros a su cuenta, y además la mención de haber sido el jockey de la jornada con semejante actuación.

La suerte de Rivas comenzó a cambiar en la tercera válida de la programación nocturna, al ganar con la yegua Linda Ilusión del entrenador Rafael Alemán Jr. en un cronometro oficial de 67,1 en recorrido de 1.100 metros para alcanzar su primer triunfo del año.

Luego, no sería hasta la quinta válida donde se disputaría otra prueba de 1.100 metros, Rivas, triunfaría con la hembra madura Inspiración, presentada por el entrenador Humberto Correia y realizó la prueba en un tiempo de 68,3.

Para cerrar la noche, en la octava y última válida del 5y6 nacional, Omar Rivas alcanzaría su tercera victoria con la yegua importada argentina, Benicia, presentada por el entrenador Fernando Parilli Araujo, en distancia de 1.300 metros con un tiempo de 81,1.