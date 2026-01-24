Asi quedaron los resultados del viernes en La Rinconada 23-01-2026

Suscríbete a nuestros canales

La segunda programación nocturna del primer meeting en el hipódromo La Rinconada, se realizó la noche de este viernes 23 de enero del 2026, con una jornada de ocho carreras, donde tuvo una Condicional Especial en el inicio de las válidas para yeguas maduras de lotes ganadores, donde la victoria la consiguió la importada Tale of May del entrenador José Luis Balzán y la monta de Julio Moncada.

El entrenador más destacado de la noche de carreras, fue el experimentado Fernando Parilli Araujo, al conseguir dos victorias en las carreras válidas, primero en la cuarta dle 5y6, con la yegua JohanaKarina, y la monta del aprendiz Ángel Ybarra,en recorrido de 1.100 metros, y luego en la sexta para cerra la programación, con la yegua argentina, Benicia, en sociedad con el Stud Transformer-ZM, y la conducción de Omar RIvas.

Por su parte, el aprendiz Omar Rivas, fue el más destacado de la noche de carreras al conseguir tres victorias y dos de ellas de manera consecutivas. Comenzó en la tercera de las válidas, con la yegua Linda Ilusión, presentada por Rafael Alemán Jr., luego en la quinta válida, se tomó la foto con Inspiración, pensionada del entrenador Humberto Correia en una prueba de 1.100 metros y cerró la jornada en la última válida con la yegua argentina Benicia del trainer Fernando Parilli Araujo.

El juego del 5y6 nacional tuvo poco más de 3 mil ganadores con los seis ejemplares triunfadores y cada uno se embolsilló Bs.13.834,86.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mora Linda (1) 53 Francisco Quevedo 74,03 2 Barbara Guadalupe (6) 51 W. Veliz - 3 Spring Clean (4 53 M. Ibarra - 4 Reysgar (2) 53 L. Mejìas - 5 Sue Storm (5) 50 S. Yanez -

Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador:74,03 Places: 55.00 y 55.00 Exacta: 87.01. Trifecta: 164.36. Superfecta: 267.27

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:79.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 San Benito (5) 58 Francisco Quevedo 79,71 2 Silk Eyes (3) 58 R. Capriles - 3 St Germain (2) 53 J. Aray - 4 Rey Saturno (7) 53,5 Y. Dìaz - 5 Vinicius Jr. 55.5 A. Finol -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador:79,71 Places: 62,82 y 64.09. Exacta: 138.47. Trifecta: 435.34 Superfecta: 1.419.85

PRIMERA VÁLIDA- DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72.3

Condicional Especial

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tale of May (7) 56 Julio Moncada 90,67 2 Naa Dudette (6) 56 W. Veliz - 3 Miss Mireya (1) 54 J.C Rodríguez - 4 Lady Sophia (9) 54 J. Lugo Jr. - 5 Yaqui Desing (5) 54 J. Aranguren -

Entrenador: José Luis Balzán. Ganador: 90,67 Places: 55.00 y 91.06. Exacta: 234.74 Trifecta: 271.84. Superfecta: 1.090,02

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:82,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Practical Vale (8) 56 Larry Mejías 66,31 2 Yarel (9) 54,5 Fra. Velazquez - 3 Wyoming Girl (2) 52.5 E. Guedez - 4 Nefertari (1) 50 J. Magallanes - 5 Paula del Carmen (4) 54.5 R. Solano -

Entrenador: Rohendy Gamez. Ganador: 66,31 Places: 62,04 y 64,52. Exacta: 76,98. Trifecta: 91.60 Superfecta: 2.232,79. Triple Apuesta: 131, 51. Pool de 4: 387,56. Doble Perfecta: 186,28

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Linda Ilusión (7) 51 Omar Rivas 310,74 2 Waya Waya (6) 55 W. Veliz - 3 Victoria de Oro (3) 54 L. Funez Jr. - 4 Spring Training (9) 52 K. Aray - 5 Elorza Princes (4) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador:310,74 Places: 87,31 y 85,72. Exacta: 2.180.64. Trifecta: 1.979,68. Superfecta: Sin aciertos.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 JohanaKarina (5) 53 Angel Ybarra 190.19 2 Oh Marquesa (1) 53 J. Lugo Jr. - 3 Belleze (8) 56 Y. González - 4 Hatshepsut (2) 54 H. Medina - 5 Celestia (9) 50 S. Yanez -

Entrenador: Fernando Parili Araujo Ganador: 190.19. Places: 105.28 y 118,21. Exacta: 930,51. Trifecta: 2.042,76. Superfecta:6.593,06.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Inspiración (8) 52 Omar Rivas 69,26 2 Impetuosa (3) 53 R. Capriles - 3 La Dama (1) 56 R. Rondón - 4 Amboise (6) 53.5 M. Rodríguez - 5 Princesa Lucía (2) 52,5 F. Marquez -

Entrenador: Humberto Correria. Ganador: 69,26 Places: 68,71 y 85,52. Exacta: 219,94. Trifecta: 6.918,61. Superfecta: 35.550,56

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Benicia (5) 53 Omar Rivas 123,07 2 Queen Alabama (4) 53 J.C Rodríguez - 3 Petareña (6) 53 Y. Díaz - 4 Ainhoa del Valle (8) 53,5 Fra. Velazquez - 5 Lady Issa (7) 53 J. Alvarado -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador:23,07. Places: 148,24 y 63,33. Exacta: 679,69. Trifecta: 1.306,75. Superfecta: 21.733,80. Triple Apuesta: 550,80. Super Pool de 4: 7.885,09. Doble Perfecta: 824,23. 5y6 nacional *5* (26.240) Bs. 542.48. 5y6 nacional *6* (3969) Bs.13.834,86. Loto Hípico: 721.79.