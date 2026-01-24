Noche millonaria: Conoce el monto sellado de la noche de carreras de este viernes

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada tiene la noche de este viernes la realización de la segunda programación nocturna y tercera del año del primer meeting del 2026, con una agenda de ocho carreras, con un Condicional Especial para yeguas que se corrió en la tercera prueba y primera de las válidas de la jornada del 5y6.

Monto sellado del 5y6 nacional

La primera carrera de la programación de la noche del viernes la ganó la yegua importada Mora Linda del entrenador Fernando Parilli Tota y la monta del jockey profesional Francisco Quevedo con un tiempo de 73,4 para los 1.200 metros de la carrera y un pago de Bs. 74,03 a ganador.

Luego en la segunda competencia de las no válidas, llegó el segundo triunfo para el ejemplar San Benito en tres presentaciones que ha cumplido el purasangre presentado por el entrenador Riccardo D’Angelo y la conducción de Francisco Quevedo con un tiempo oficial de 79,2 en 1.300 metros y generó un pago de Bs. 79,01 a ganador.

Inicio del 5y6 y Monto sellado

La primera de las válidas de jornada nocturna fue una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cinco años, ganadores, donde la triunfadora fue Tale of May del entrenador José Luis Balzán, bajo la conducción del jockey Julio Moncada.

El monto recolectado en el juego del 5y6 nacional, fue un total de Bs 101.676.080,00, de los cuales, se van a repartir, Bs 54.905.083,20 para los cuadros ganadores con seis ejemplares, y un total de Bs. 14.234.651,20 para los ganadores con los cuadros con cinco caballos.