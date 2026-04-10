Cosculluela realizará concierto en el Monumental de la Rinconada: Conoce la fecha

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Se ha confirmado que el cantante puertorriqueño José Fernando Suárez, mejor conocido como Cosculluela, es parte del grupo de artistas que cantarán en La Old School del Reggaeton 2.

Confirmación de Cosculluela

La noticia se da por parte la organización del evento, quienes está semana también anunciaron el cambio de fecha del show para 20 de junio del 2026, en el estadio Monumental Simón Bolívar.

A través de Instagram la cuenta La Old School, confirmó al intérprete de “Prrrum”, emocionando al público y generando expectativa de lo que será el show en el recinto de la Rinconada.

“Les dijimos que venían buenas noticias. Le damos la bienvenida a COSCULLUELA a La Old School Reggaeton. El Príncipe llega a Venezuela este 20 de junio para elevar el nivel del juego”, escribieron.

En el video de confirmación aparece el artista en algunas partes de sus videos musicales, cantando con mucha soltura y el talento que siempre lo ha caracterizado.

Nueva fecha

Fue la tarde del lunes 6 de abril, que se anunció el cambio de la fecha, el show que estaba planeado para el 25 de este mes de abril, con un despliegue de máximos exponentes del género urbano.

Ahora la fecha será el 20 de junio, en el mismo recinto ya pautado.

“Seguimos con el mismo compromiso de entregarles un evento de máximo nivel, con la calidad y la energía que ustedes se merecen. Manténganse atentos a nuestras redes sociales, muy pronto haremos anuncios súper importantes sobre el show”, escribieron.

Otros artistas confirmados son Maldy, Ángel y Khriz, Alexis y Fido, Joysi Love, Trebol Clan, R.K.M.