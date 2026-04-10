Pareja de Daniel Sarcos se une al equipo de "Hoy Día" de Telemundo

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¡Es oficial! La animadora y exreina de belleza Alessandra Villegas se une al equipo de “Hoy Día”, de Telemundo. Tras varios meses estando en las pantallas y regalando alegría a los espectadores, se oficializó su regreso al canal ubicado en Miami.

Gran noticia

La belleza posteó un video en su perfil de Instagram, desde las instalaciones de Telemundo Center, luciendo radiante con un ajustado vestido y cara de sonrisa por la buena noticia.

La pareja del animador y cantante Daniel Sarcos, celebró ser parte del show matutino junto a sus compañeros como Clovis Nienow, Penélope Menchaca, Carlos Calderón y Chiky Bombom.

“Con el corazón lleno, les cuento que ya soy parte de la familia de Telemundo y del equipo de “Hoy día”. Volver a donde todo comenzó, en esta nueva etapa de mi vida, es simplemente increíble. Estoy inmensamente agradecida con la audiencia por el cariño”, escribió.

La participante del Miss Venezuela 2008, ya había participado en la primera etapa del programa hace varios años, cuando tenía el nombre “Un Nuevo Día”, donde estuvo con Sarcos.

Muestras de cariño

En el video Ale repasa lo que han sido sus últimas semanas en el programa, en especial con la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

La criolla que tiene un niño llamado Daniel Alejandro “El Churri”, luce radiante cada mañana con vestuarios ajustados al cuerpo y una personalidad explosiva.

Marjorie de Sousa, Viviana Gibelli y Mónica Pasqualotto, escribieron mensajes de cariño por la gran noticia de Villegas.