Ojo: Mira el ajuste extraordinario de este ejemplar que nadie tiene en el clásico “Juan Vicente Tovar” (GIII)

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El principal escenario hípico de la nación, el óvalo de La Rinconada, se prepara para una jornada de gran relevancia este domingo. La reunión número 16 del calendario oficial presenta un programa de 13 competencias, donde la calidad de los ejemplares inscritos garantiza un espectáculo de primer nivel para toda la afición.

La cartelera dominical destaca por su alto perfil deportivo, pues incluye la disputa de cuatro pruebas de corte selectivo. Estos eventos congregan a los corredores más destacados del momento, quienes medirán fuerzas en busca de los trofeos prestigiosos de la temporada.

Además del valor hípico de estos clásicos, el factor económico cobra un protagonismo especial. El 5y6 Nacional, el juego por excelencia de la familia venezolana, iniciará su ciclo de apuestas a partir de la octava carrera del orden oficial.

Un total de seis (6) ejemplares nacionales e importados de 3 años conforman la nómina para el XIX Clásico “Juan Vicente Tovar” (GII), a disputarse en la sexta del programa, con hora de partida a las 3:05 de la tarde.

Participantes: Datos hípicos La Rinconada R16

Uno de los corredores, es More Than Galileo (Usa) (número 3), un producto de More Than Ready en Galileo’s Lady por Galileo, que viene hacer el único ejemplar no ganador de la nómina y que por tercera ocasión consecutiva contará con la monta de Johan Aranguren y goza del entrenamiento de Gabriel Márquez.

Este importado en La Rinconada, tiene récord de dos terceros en par de actuaciones. El pasado 22 de marzo arribo en dicha posición a cinco cuerpos y un cuarto del ganador Pedro Antonio en una carrera que no tuvo la mejor salida del aparato.

Ajuste: La Rinconada

El ejemplar presentado por Márquez trabajó: 15,3 29,1 41,3 53,4 66,2 (1000MTS) (EP) 80,1/ 2da vuelta, recta de enfrente, extraordinario con remate de 12,3 con el mismo Johan Aranguren. Así fue publicado en la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares