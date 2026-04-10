No todo es Tale Of May y Brown Sugar: La pieza que falta para acertar un buen pago en el 5y6 de la R16

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Los detalles que aquí se exponen suelen quedar en el olvido bajo la presión del análisis. Sin embargo, estos datos buscan el fortalecimiento de sus estrategias y ofrecen una perspectiva integral para sus selecciones definitivas.

Alternativas: 5y6 nacional La Rinconada Yeguas

A inicios de semana, el consenso entre los aficionados en sus tertulias apuntaba a Tale Of May (USA) como la principal candidata en el 5y6 nacional, seguida de cerca por Brown Sugar. No obstante, el panorama cambió en las últimas horas. Una nueva y sólida contendiente atrae la mirada de los expertos y apostadores ante la inminencia de la prueba.

El escenario será la novena carrera del programa, segunda válida para el juego de las mayorías. En este turno se disputará el XVII Clásico “Peggy Azqueta” (GII), competencia en trayecto de 1.400 metros que cuenta con un premio especial de $162.500 para la ganadora. La nómina la integran nueve yeguas de cuatro y más años, tanto nacionales como importadas.

En este compromiso selectivo, el entrenador Antonio Martínez ratificó la inscripción de su pupila tras un triunfo reciente. Se trata de Mother Carmen, una castaña de cinco años hija de The Great War en Rin Rin, por French Envoy. Esta corredora detuvo el cronómetro en 70.3 durante el Clásico “Eduardo Larrazábal” (GIII) y contará de nuevo con la conducción del jinete profesional Yoelbis González, bajo un hándicap de 54 kilos.

Carrera Válida del 5y6: Datos hípicos Sorpresa La Rinconada

El aire vibra con la anticipación, y solo la voz de "¡partida!" liberará la furia en los 1.400 metros. La paridad anunciada augura una batalla donde el triunfo se disputará palmo a palmo, y la emoción electriza a los aficionados, al borde mismo de la acción para sentir la potencia de cada zancada en este emocionante y sorpresivo trayecto.