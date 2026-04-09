Yoelbis González confía en sus cartas para las selectivas dominicales

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Uno de los jockeys que tiene más compromisos de montas en la jornada dominical, es el jockey profesional Yoelbis González, quien para el domingo 12 de abril tiene un total de ocho compromisos de montas y cuatro de ellas serán en las selectivas de la tarde dominical.

La Rinconada: Las montas selectivas del domingo de Yoelbis González

El primer compromiso selectivo del domingo de González será en la tercera prueba con la yegua Princess Warrior en el Clásico Manuel Fonseca Arroyal en dupla con el entrenador Luis Peraza, de la cual manifestó lo siguiente:

“Ella está en plenitud de condiciones, su última carrera la ganó bastante bien, a pesar que es la reaparecida, fue una excelente participación y vamos con pozo de fe para que logremos ganar este clásico”.

Luego en la sexta competencia, será el turno del Clásico Juan Vicente Tovar GIII, donde montará al ejemplar Ponsigue del entrenador Germán Rojas, y manifestó esto del ejemplar. “No lo conozco muy bien, pero sus características de correr es bastante accesible, que sale en velocidad y le gusta correr por dentro y esperemos que todo nos salga muy bien para que podamos estar decidiendo en la carrera”.

La tercera selectiva de la tarde y de Yoelbis González será el Clásico Federico Carmona Perera GII en la sexta prueba, y donde llevará las riendas del ejemplar Coloossus, pensionado de Rafael Cartolano y el cual ya ha podido ganar con él, y expresó lo siguiente: “Un caballo que conozco muy bien, tenemos una muy buena efectividad y vamos a dar el todo por el todo para que logramos pasar la raya en ganancia”.

Por último, Yoelbis González se subirá al lomo del ejemplar Mother Carmen para el Clásico Peggy Azquetta GII que cierra las pruebas no válidas del domingo, y de esta yegua dijo lo siguiente: “una yegua que se caracteriza por su velocidad, va a hacer bastante rauda y esperemos que tenga fuerzas en los últimos metros”.