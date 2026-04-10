Jinete criollo ganador del Kentucky Derby supera cifra histórica de victorias en Estados Unidos

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La tarde de este viernes el hipódromo de Tampa Bay Downs tuvo una jornada de nueve carreras donde el jockey profesional venezolano Sonny León se erigió como el más destacado de la fecha al conseguir cuatro victorias y tener un 50% de efectividad en sus montas del día.

Estados Unidos: Sonny León gana cuatro y supera las 1.100 victorias en Estados Unidos

La primera de las victorias de León llegó en la segunda competencia en un Claiming de $21.500 para potras de tres, cuatro y más años en distancia de 1.300 metros, donde ganaría con la yegua Counttles Dreams de la trainer Kathleen O´Connell en recorrido de 1:18.39 y generó un pago de $26.80, $8.80 y $4.60. con este triunfo, León alcanzaba las 1.100 victorias como jockey en Estados Unidos.

Luego en la tercera del programa, completaría el doblete con Neck of Cairo en un Maiden Claming de $25.000 para potras de tres años en una prueba de 1.400 metros en arena donde dejó un tiempo de 1:25.24 para generar $12.40 a ganador, $4.60 el place y $4.60 el show. La dupla fue con la trainer Teresa Pompay.

El Hat Trick de Sonny León de este viernes lo completó en la séptima carrera de la tarde en un Maiden Claiming de $25.000 con el purasangre Southern Lady, nuevamente con Kathleen O’Connell en un recorrido de 1.300 metros en arena y un tiempo oficial de 1:17.86 y pagó $3.80, $2.60 y $2.20.

Para finalizar, en la octava carrera de la tarde, Sonny León completó el Poker de triunfos con el ejemplar Sky Over Kingston en un Maiden Claiming de $23.000 en recorrido de 1.200 metros con un tiempo de 1.12.19 y generó un dividendo de $5.40 a ganador, $3.60 el place y $2.80 el show.

Con la victoria de la segunda carrera, Sonny León alcanzó la cifra de 1.100 victorias como jockey profesional en Estados Unidos donde en el 2022 logró ganar la prueba más importante del turf de ese país, el Kentucky Derby con Rich Strike.