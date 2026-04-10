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La Rinconada: Datos de Última Hora para el 12-04-2026

Aquí encontrarás la información más precisa sobre los ejemplares que generan mayor interés en el principal óvalo de la capital 

Por

Meridiano

Viernes, 10 de abril de 2026 a las 01:30 pm
La Rinconada: Datos de Última Hora para el 12-04-2026
Foto: José Antonio Aray
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La Rinconada recibe a la afición este domingo en su décima sexta reunión del año. Con un total de 13 competencias, que incluyen cuatro eventos de corte selectivos a celebrarse tres de ellos en las no válidas y uno dentro del 5y6 nacional.

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El foco de atención se trasladará luego al 5y6 nacional, sistema de apuestas que comenzará en la octava carrera y que, por la paridad de sus lotes, asegura una jornada de alta intensidad y atractivos premios.

Este domingo 12 de abril juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:55 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6! 

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

  1. Prometheus (5) - Look At Daddy (1) - Rey Joaquin (2).
  2. Divina Providencia (USA) (4) - Pofi (2) - Tres Rosas (7). 
  3. Princess Warrior (5) - Farolera (USA) (3) - Brookline (USA) (2). 
  4. Astuto (9) - Río Bravo (4) - Huracán Jesús (2) 
  5. Paris Priest (USA) (8) - Black Stone (3) - Zorro Viejo (USA) (7). 
  6. Pontevecchio (5) - Bunker (4) - Ponsigue (4).
  7. Magicshadow (USA) (4) - Ekati King (USA) (7) - Special Element (USA) (6).
  8. Petareña (6) - Kate And Me (7) - Starship Gold (9). 
  9. Mother Carmen (8) - Nikitis (USA) (2) - Brown Sugar (5).
  10. Dance To Remember (USA) (2) - Gran Feronia (10) - Miss Coco (8).
  11. Reina Amada (5) - Tiz Erin (USA) (3) - Madame Walker (1).
  12. Caminante (6) - Deep Attack (7) - High Black Cat (5).
  13. Bienmesabe (8) - Coach Sessa (USA) (2) - Gran Avelina (10).

Línea: Paris Priest (Usa).

Dato:  Dance To Remember (Usa).

Buen dividendo: Kate And Me.

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