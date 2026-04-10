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Presentador venezolano cumplió 54 años y los celebra con sensual imagen en la playa

El periodista escribió un mensaje de felicidad, cariño y agradecimiento a Dios por un año más de vida 

Por

Elvis González
Viernes, 10 de abril de 2026 a las 10:25 am
Presentador venezolano cumplió 54 años y los celebra con sensual imagen en la playa
Rodner Figueroa / Cortesía
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El jueves 9 de abril cumplió 54 años el presentador y fashionista venezolano Rodner Figueroa. Una vuelta al sol muy especial para el criollo, ya que su talento brilla en las plataformas digitales con su pódcast “Cara a Cara con Rodner”, en el que ha entrevistado a importantes figuras.

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Mensaje de celebración y orgullo

A través de Instagram el extalento de Telemundo, posteó un carrusel de imágenes de cómo celebró su gran día, en la compañía de su pareja Ernesto, posando juntos con enorme sonrisa y amor.

El ganador de un premio Emmy, escribió un mensaje de felicidad y gran orgullo por todo lo que ha logrado a lo largo de su vida y carrera profesional, destacando que han sido años de aprendizaje, crecimiento, evolución y sabiduría.

Dejó claro cuál ha sido la fórmula de su éxito y de haber brillado en programas importantes en Telemundo y Univisión, las dos cadenas hispanas más importantes en Estados Unidos.

“La fórmula es simple: si no me hace sentir bien y no está alineado con mis principios y mis valores, NO lo hago. Parece sencillo, pero es muy complicado negociar traicionarse a uno mismo”, destacó.

Una sensual imagen

Entre bebidas, comida, sol, playa, mar y mucho estilo, celebró el criollo sus 54 años. En especial por lucir muy bien el cuerpazo en la playa, totalmente tonificado y bronceado.

Rodner se hospedó en el Hotel de lujo St Barths, uno de los bellos del Caribe, donde posó con un short floral, luciendo su abdomen totalmente marcado y lentes negros.

La imagen demuestra que el periodista es un apasionado en cuidarse para lucir muy bien sea en la playa, en su pódcast o en los múltiples eventos que tiene en Miami.

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