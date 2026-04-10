LeBron eleva la vara del dominio histórico a 23 temporadas

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Lo que para cualquier jugador de élite sería la "temporada de su vida", para LeBron James es simplemente la norma. Al finalizar la presente zafra, "El Rey" ha vuelto a hacer lo impensable: por 23ª vez en su carrera, terminará una temporada promediando al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias por partido.

Para poner esta cifra en perspectiva: en toda la historia de la liga, ningún otro jugador ha logrado alcanzar estos promedios en más de 10 temporadas. LeBron ha duplicado con creces la marca del competidor más cercano, consolidando un estándar de excelencia que parece inalcanzable para las futuras generaciones.

Un estándar inalcanzable

Este hito no es solo una prueba de talento, sino de una longevidad atlética sin precedentes. A sus 41 años, James sigue operando a un nivel que desafía la lógica del tiempo:

La brecha histórica: Mientras leyendas del calibre de Oscar Robertson, Michael Jordan o Kobe Bryant tuvieron picos de versatilidad impresionantes, ninguno logró sostener esa producción durante dos décadas consecutivas.

Consistencia de élite: Desde su debut en 2003, James no ha bajado jamás de la línea de los 20-5-5. Esta temporada la cierra promediando aproximadamente 20.9 puntos, 7.1 asistencias y 6.1 rebotes , demostrando que su rol como facilitador y anotador sigue siendo de primer nivel.

El impacto en los Lakers: Más allá de los números, su capacidad para orquestar el juego ha sido el factor principal para que Los Ángeles asegure el 4to puesto del Oeste y llegue con ritmo de contendiente a la postemporada.

La magnitud de este logro se entiende mejor al compararlo con otros colosos de la liga. Mientras LeBron James domina la lista con 23 temporadas, su perseguidor más cercano es el legendario Oscar Robertson, quien acumuló 10. Detrás de ellos aparecen figuras contemporáneas como Kevin Durant y James Harden, ambos con 9 campañas (aún activos), igualando la marca histórica de Russell Westbrook.