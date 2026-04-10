Estas yeguas de Juan Carlos García no las pueden dejar por fuera en la jornada dominical

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La reunión número 16 del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada se va a realizar este domingo 12 de abril con una programación de 13 carreras donde se disputarán cuatro nuevas ediciones de los clásicos Manuel Fonseca Arroyal GIII, Juan Vicente Tovar GIII, Federico Carmona Perera GII y Peggy Azqueta GII.

La Rinconada: Yeguas de Juan Carlos García Mosquera no pueden quedar fuera de las combinaciones

Uno de los entrenadores que tiene posibilidades de salir como protagonista en la jornada dominical, es el campeón de meeting, Juan Carlos García Mosquera, quien estará en la reunión presente por medio de cuatro de sus ejemplares y conversó en exclusiva para Meridiano.net sobre las condiciones de cada uno de ellos y las posibilidades de victoria.

“Un saludo a toda la fanaticada que nos sigue domingo tras domingo, mis presentados para esta reunión, comienzo en la novena carrera con la yegua Like a Star (CHI), en el Clásico Peggy Azqueta, ella viene de finalizar quinta en el clásico anterior, la carrera fue bastante rápida y a ella se le hizo un poco complicado perseguir el ritmo, además, tuvimos unos inconvenientes, llegó sin una herradura, el jockey tuvo un accidente y botó el fuete, consideró que la carrera es bien pareja, es un tiro que me gusta más para ella, y es una sugerencia del jockey también (Quevedo), y ella se encuentra en un excelente estado, sabemos que la carrera es fuerte, pero vamos a dar un excelente espectáculo”.

“En la décima competencia, presentamos a la yegua Mia Sophía, ella es un poco irregular, a veces corre bien, en otras oportunidades no, viene finalizando fuerte en los metros finales, creo que esta competencia va a haber algo de velocidad en la punta y eso es algo que nos puede beneficiar mucho, el jockey la conoce muy bien y podemos hacer una bonita carrera”.

“En la carrera número 11 presentamos a la yegua Tiz Erin, ella venia corriendo tiros cortos en contra de sus características, creemos que los 1.400 metros se adaptan a la forma de correr de ella, la yegua se encuentra en un excelente estado, para esta ocasión la corre Yoalbert Coa, un jockey bastante experimentado y creo que se puede entender muy bien con la yegua, que no la pueden dejar por fuera de las combinaciones”.

“Y en la última válida, presentamos a la yegua Furia, que también en esta ocasión la vamos a correr en un tiro que se adapta más a las condiciones de la yegua, considero que se encuentra en un excelente estado, es una carrera bien pareja, pero sin duda alguna ella tiene una gran oportunidad, así que hay que meterla en las combinaciones”.